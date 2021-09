Squid Game: Netflix pubblica il trailer

Sono stati pubblicati il trailer principale e la locandina della serie Netflix Squid Game con all’interno un’anticipazione della storia mozzafiato di alcune persone che rischiano la vita giocando a un gioco misterioso con in palio 45,6 miliardi di won in contanti.

Il regista Hwang Dong-hyuk parla di Squid Game come di “una grande allegoria, espressione della società capitalistica di oggi”, accennando all’ampia gamma di storie dei giocatori e a come la competizione nella società moderna li abbia messi all’angolo. I giochi dell’infanzia sono affiancati a qualcosa di molto più estremo e competitivo, creando un parallelo stridente. I partecipanti si sentono sull’orlo del baratro e si lanciano senza esitazione alla conquista di un enorme montepremi. Il loro modo di precipitarsi verso i soldi ci riporta alla mente le nostre difficoltà all’interno della società capitalistica. Tutti questi elementi sono presenti nella locandina.

Il paesaggio è caratterizzato da un campo placido dai colori caldi. Al suo centro però si trova un robot strano ed enorme e i giocatori sembrano attenti e atterriti. L’immagine scioccante dei giocatori che hanno perso e dei loro corpi sparsi ovunque contrasta visivamente con il magnifico panorama. La presenza di una fiabesca bambina robot accresce la curiosità, così come il tipo di gioco estremo che i partecipanti dovranno affrontare.

Il trailer principale mostra le dimensioni maestose dei giochi, oltre al tumulto vissuto dai partecipanti. Gi-hun (Lee Jung-jae) chiama un numero di telefono scritto su un biglietto da visita con un cerchio, un triangolo e un quadrato, per poi risvegliarsi in un luogo sconosciuto. In questo strano posto caratterizzato da tinte e immagini fiabesche sono riuniti i 456 partecipanti che si trovano in situazioni personali disperate.

Prima dell’inizio dei giochi ai partecipanti è stato detto: “Se volete ritirarvi, ditelo adesso”. Quindi possono scegliere, ma non se ne vanno perché hanno la possibilità di vincere il premio in denaro. Una volta iniziati i giochi, quello che assomiglia a un parco per bambini si trasforma in una sconvolgente scena piena di urla e caos. Il gioco è partito, per cui l’unico modo per uscirne è vincere. I partecipanti arrivano a mettere in pericolo la vita degli altri pur di conquistare il premio e sopravvivere. Con giochi così grandi e imprevedibili, chi si aggiudicherà la vittoria? Sarà interessante osservare come i partecipanti lotteranno per sopravvivere ai giochi letali e quali risultati otterranno.

Squid Game, è una serie che combina immagini fiabesche e una suspense intensa ed esordirà il 17 settembre solo su Netflix.

Informazioni sulla produzione

Titolo: Squid Game

Regia/Sceneggiatura: Hwang Dong-hyuk

Cast: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo, Wi Ha-Jun, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Tripathi Anupam, Kim Joo-ryoung e altri.

Distribuzione: Netflix

Produzione: Siren Pictures Inc.

Data d’uscita: 17 settembre 2021