Premi letterari: Centro sub Corato “sposa” Kepown

Il Centro sub Corato “sposa” Kepown, la piattaforma social di scrittori, per il suo premio letterario digitale: ecco come partecipare

Noi donne lo abbiamo guardato, il mare, attratte dalla sua profondità e dalla sua eternità. Ci siamo immerse per dimenticare o soltanto bagnate per provare ad essere acqua, ci siamo lasciate trasportare e abbiamo imparato il suo ritmo…. andare e ritornare. Siamo capaci di infuriarci come onde burrascose e di cullare come la più dolce delle maree. E abbiamo imparato a vedere il nostro amore partire e attenderlo per mesi, anni. Ma l’uomo cosa sa di noi? Quando solca il mare, ci vede all’orizzonte? Vuole raggiungerci?

Per mettere in relazione il ruolo della donna all’interno della società e il tema dell’acqua da molteplici punti di vista – storico, mitologico, psicologico, economico, sociale – il Centro Sub Corato APS ETS, associazione pugliese, e Kepown, la piattaforma social di scrittori, hanno dato vita al primo premio letterario digitale “La donna e il Mare” con lo scopo di tramandare i racconti e far vivere le storie nate proprio da quei “pensieri che si perdono” sui litorali.

Il Centro Sub Corato ha scelto Kepown come strumento pratico ed efficace per organizzare il proprio concorso letterario e così tanti altri stanno abbracciando il rivoluzionario social per scrittori tutto Made in Italy. La scelta di Kepown è ricaduta per la sua filosofia Green e per venire incontro alle nuove esigenze di digitalizzazione e condivisione dei contenuti.

Sino al 20 ottobre 2021 (entro le ore 23.59) si potrà partecipare scrivendo un Kebook su www.kepown.com e seguendo poche semplici regole:

Caricare dei racconti con più di 10.000 battute

Geolocalizzali con il pin GPS dedicato

Corredali di foto a tema

Inserire gli hashtag #ladonnaeilmare21 #CSC.

In palio ben 3 premi dal valore complessivo di 200 euro.

Per il regolamento del concorso > https://centrosubcorato.wixsite.com/centro-sub-corato/progetto-donna-e-acqua