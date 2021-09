Pelè sta meglio e lascerà la terapia intensiva

Migliorano le condizioni di Pelè: “Pronto a lasciare la terapia intensiva”. La figlia Kety posta una foto della leggenda brasiliana sorridente dopo l’intervento al colon

Dal Brasile arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di salute di Pelè, ricoverato all’ospedale Einstein di San Paolo per un’operazione dopo la diagnosi di tumore al colon. ‘O Rei’ sta meglio e a confermarlo è la figlia Kely che su Instagram ha postato la foto della leggenda brasiliana sorridente.

“Si sta riprendendo bene dall’operazione – ha scritto Kety come riferisce la Dire (www.dire.it) – ed è di buon umore. È pronto a lasciare la terapia intensiva e poi a tornare a casa. Vorrei ringraziarvi molto, dal profondo del mio cuore, per tutti gli affettuosi e preoccupati messaggi che ho ricevuto. Non ho ancora avuto il tempo di rispondere a tutti”.