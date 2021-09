Monica De Serio online con il singolo “Hula Hoop”

La cantautrice pugliese Monica De Serio torna con il nuovo singolo intitolato “Hula Hoop”: il brano è disponibile sugli store digitali

La Cantautrice barese, ma tarantina d’adozione, pubblica il suo secondo lavoro con l’etichetta DMB Management e la Direzione Artistica di Apulia MusicArte. Dopo un importante esordio con il suo primo singolo Sud, che ha riscosso numerosissimi consensi, la cantautrice Monica De Serio rinnova il suo appuntamento con la Musica e ad un anno dalla prima pubblicazione lancia un nuovo singolo, che ha tutta l’aria di essere il nuovo tormentone di questa fine estate 2021.

Il singolo Hula Hoop nasce dal bisogno di Monica De Serio di raccontarsi, di parlare del suo amore per la Musica, che non si è mai affievolito, anche quando le situazioni della vita l’hanno portata per lungo tempo ad allontanarsi dal palco, che è per lei una seconda casa. Un viaggio tra desideri, momenti già vissuti, occasioni che ritornano e la voglia di riprendersi ciò che era rimasto indietro… di “cantare sulle note di un sogno per troppo tempo lasciato a metà“ … per riprendere le parole del brano.

Sperimentarsi su generi musicali differenti … a questo ci sta abituando la cantautrice tarantina, che sa sempre stupire ad ogni nuovo lancio e che ama mettersi in gioco e “indossare nuovi abiti” e “nuove melodie” … Un sound reggaeton fresco, estivo, che cattura al primo ascolto, prodotto da uno straordinario Giorgio Parisi. “Hula Hoop” è online su tutti i digital stores e su youtube con il video ufficiale, che porta la firma dell’apprezzato regista Francesco Carrabino.