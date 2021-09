Lo studio EMPEROR-Preserved ha dimostrato che empagliflozin è la prima terapia in grado di migliorare gli esiti dei pazienti con insufficienza cardiaca

I risultati completi di questo importante studio clinico di fase III EMPEROR-Preserved hanno dimostrato per la prima volta una notevole riduzione, pari al 21%, del rischio relativo dell’endpoint primario composito di mortalità per cause cardiovascolari o di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca in pazienti adulti con frazione di eiezione preservata (HFpEF), con empagliflozin rispetto al placebo.1

Il beneficio è risultato indipendente dalla presenza di un’alterazione della frazione di eiezione o di malattia diabetica 1 confermando empagliflozin quale primo ed unico trattamento terapeutico in grado di migliorare in modo significativo gli esiti nell’intero spettro dei pazienti con insufficienza cardiaca. Boehringer Ingelheim e Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hanno annunciato che i risultati sono stati presentati oggi al congresso dell’European Society of Cardiology 20212 e pubblicati sul The New England Journal of Medicine.1

Le analisi del principale endpoint secondario hanno evidenziato che empagliflozin ha inoltre ridotto del 27% il rischio relativo di prima ospedalizzazione e successivi ricoveri per insufficienza cardiaca, così come ha significativamente rallentato il tasso di declino della funzionalità renale.1

«Per i pazienti con insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata, la realtà è che, ad oggi, non abbiamo a disposizione cure che abbiano dimostrato, a livello clinico, un impatto significativamente positivo nella loro prognosi – ha dichiarato il Prof Michele Senni, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare e dell’Unità di Cardiologia, dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo, coordinatore nazionale dello studio EMPEROR-Preserved –. Questi risultati danno speranza a milioni di pazienti con insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata, avendo dimostrato un miglioramento dell’endpoint primario anche in tutti i sottogruppi di pazienti, quali uomini e donne, con o senza diabete ed indipendentemente dalla alterazione della frazione di eiezione o dalla funzionalità renale.

Questo sottolinea l’ampiezza dell’efficacia di empagliflozin ed il suo generale potenziale impatto positivo».

Nel mondo oltre 60 milioni di persone sono affette da insufficienza cardiaca e circa la metà da insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata (HFpEF), conosciuta anche come insufficienza cardiaca diastolica. i,ii La HFpEF è stata indicata come la più grande sfida clinica dei nostri giorni, rimane ad oggi un bisogno terapeutico insoddisfatto nell’ambito della medicina cardiovascolare per numerose motivazioni: per prevalenza, scarsi risultati e, fino ad oggi, assenza di terapie comprovate a livello clinico.iii,iv

Lo studio EMPEROR-Preserved ha incluso 5.988 pazienti con insufficienza cardiaca.1 Di questi, 4.005 avevano una frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) del 50% o oltre e 1.983 avevano una LVEF inferiore al 50%.1 I partecipanti allo studio sono stati assegnati in modo randomizzato al trattamento in mono-somministrazione giornaliera con empagliflozin 10 mg (n=2.997) o placebo (n=2.991). 1 In generale, il profilo di sicurezza si è dimostrato simile a quello noto di empagliflozin, confermandone la consolidata sicurezza.v

«L’insufficienza cardiaca è una patologia grave e complessa ed è una delle cause principali di ricovero ospedaliero – ha commentato Waheed Jamal, M.D., Corporate Vice President and Head of CardioMetabolic Medicine, Boehringer Ingelheim -. Il rischio di mortalità, nei pazienti con insufficienza cardiaca, aumenta sia ad ogni ricovero ospedaliero sia con il declino della funzionalità renale. L’importante studio clinico EMPEROR-Preserved dimostra che empagliflozin è in grado di determinare un beneficio clinico significativo e questa è una prospettiva estremamente entusiasmante ed attesa sia da parte della comunità scientifica sia da quella dei pazienti»

«Questi straordinari risultati danno speranza a milioni di persone che attualmente hanno limitate opzioni terapeutiche per una patologia grave, che puo’ mettere a rischio la vita – ha dichiarato Jeff Emmick, M.D., Ph.D., Vice President, Product Development, Lilly –. Oggi c’è una luce in fondo al tunnel. Se approvato, empagliflozin diventerebbe la prima terapia, dimostrata a livello clinico, da utilizzare nell’’intero spettro di pazienti con insufficienza cardiaca. I risultati dello studio EMPEROR-Preserved rappresentano un’opportunità per un cambiamento sostanziale del futuro dei pazienti con insufficienza cardiaca in tutto il mondo».

I benefici dimostrati dallo studio EMPEROR-Preserved sono in linea con quelli evidenziati dallo studio EMPEROR-Reduced in cui empagliflozin ha dimostrato di ridurre il rischio relativo dell’endpoint primario composito di mortalità per cause cardiovascolari o ospedalizzazione per insufficienza cardiaca del 25% rispetto a placebo, in pazienti adulti con insufficienza cardiaca a ridotta frazione d’eiezione (HFrEF).vi Questi due studi, insieme, dimostrano i benefici di empagliflozin per i pazienti in tutto l’ampio spettro dell’insufficienza cardiaca.

Attualmente empagliflozin è indicato nel trattamento di adulti con diabete di tipo 2 non adeguatamente controllato vii,viii,ix Inoltre, empagliflozin è approvato per il trattamento degli adulti con HFrEF nell’Unione Europea e negli U.S.9,x

L’Alleanza Boehringer Ingelheim e Lilly sta pianificando di inoltrare nel 2021 ulteriori richieste di registrazione nella HFpEF alle autorità regolatorie, a livello globale. Sono in corso ulteriori studi clinici sugli effetti di empagliflozin sulla ospedalizzazione per insufficienza cardiaca e sulla mortalità nei pazienti dopo infarto miocardico acuto e ad alto rischio di insufficienza cardiaca.xi Empagliflozin è attualmente oggetto di studio anche nella malattia renale cronica.xii

