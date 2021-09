Ecobonus: un aiuto arriva dall’App e-Bonus

e-Bonus è l’APP gratuita che cambierà il mondo dell’ecobonus: l’applicazione consente di ottimizzare tempo e denaro per la richiesta

Sbarca nel mondo delle App la prima applicazione che consente di ottimizzare tempo e denaro per la richiesta dell’ecobonus: e-Bonus. EcoGruppo SpAmbiente, Rete di Imprese, ha lanciato e-Bonus in risposta ad un mercato che, per via di lunghe e complesse procedure, fatica a prendere piede. La mission è quella di consentire al cliente di effettuare un’auto-diagnosi dell’immobile in maniera semplificata e veloce.

“L’idea di sviluppare un’applicazione come e-Bonus nasce dalla volontà di venire incontro a tutte quelle persone che per mancanza di tempo o per l’estrema difficoltà della procedura, abbandonavano la richiesta, senza successo”, spiega Marco Astrologo, CEO di EcoGruppo SpAmbiente, e aggiunge: “Mi piace pensare ad E-bonus come ad un navigatore che indica la strada migliore per arrivare alla meta e che consente a chiunque di potersi approcciare al mondo dei bonus in maniera elementare”.

Caricando i documenti e le fotografie dell’immobile direttamente all’interno dell’App, si andranno a ridurre notevolmente non solo le lunghe tempistiche impiegate nello studio di prefattibilità, che si aggirano intorno ai tre mesi, ma l’utente avrà anche la possibilità di essere seguito durante tutto il processo tramite un servizio di teleassistenza.

“I nostri tecnici e operatori, all’ascolto di questa idea, si sono mostrati subito entusiasti e volenterosi nel supportare i clienti passo dopo passo, guidandoli e rispondendo ad ogni singola esigenza”, conclude Astrologo.

e-Bonus è all’avanguardia e particolarmente sensibile alle norme anti Covid-19, infatti, avviando la procedura di richiesta tramite App, è possibile portare a termine tutta la parte documentale per la richiesta del Bonus, senza che i nostri esperti e tecnici mettano piede all’interno delle abitazioni.

“In ultimo, ma non per importanza, garantiamo la massima riservatezza ai nostri clienti attraverso l’autorizzazione al trattamento dei dati, e la massima tempestività degli aggiornamenti dell’App ad ogni decreto uscente e nel rispetto delle normative vigenti”, interviene Daniela Grazioli, Presidente di EcoGruppo.

Una soluzione innovativa che siamo certi sarà di grande aiuto per tutti gli interessati all’ottenimento del bonus per il proprio immobile, ma non solo. L’obiettivo, infatti, non è quello di limitarsi ad una semplice piattaforma di interazione con il cliente nell’ambito dei bonus esistenti, ma di avviare un percorso di sviluppo altamente innovativo per tutti i processi di teleassistenza, gestione smart dei cantieri e in generale di investimenti in ambito “PropTech”, garantendo il servizio “chiavi in mano” a 360 gradi.

Download gratuito e disponibile su App Store e Google Play.