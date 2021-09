Diabete e Alzheimer: cura con DPP-4i efficace

L’uso di DPP-4i si è dimostrato efficace nei pazienti con diabete e deterioramento cognitivo corrrelato a malattia di Alzheimer

L’uso degli inibitori della dipeptidil peptidasi-4 (DPP-4i) nei pazienti con diabete e deterioramento cognitivo corrrelato a malattia di Alzheimer (ADCI) è legato a un minore carico di amiloide e un esito cognitivo favorevole a lungo termine, secondo uno studio pubblicato online su “Neurology”.

Nello studio, gli autori, guidati da Seong Ho Jeong , del dipartimento di Neurologia, Yonsei University College of Medicine di Seoul (Corea del Sud) hanno ipotizzato che il trattamento con DPP-4i potesse conferire effetti protettivi contro la ritenzione di ß-amiloide nei pazienti con ADCI.

Studio comparativo PET di uptake di 18-Florbataben

«Pertanto» scrivono «abbiamo eseguito un’analisi comparativa dei rapporti di valore di assorbimento standardizzati calcolati dalle aree corticali cerebrali utilizzando l’imaging PET con 18F-florbetaben (relativo alla ß-amiloide) e cambiamenti longitudinali nei parametri cognitivi in pazienti diabetici e non diabetici con ADCI a seconda del precedente trattamento con DPP-4i».

Jeong e colleghi hanno valutato retrospettivamente i dati su 282 pazienti con ADCI che hanno avuto una scansione positiva delle immagini PET amiloide 18F-florbetaben.

I pazienti sono stati classificati nei seguenti tre gruppi in base alla diagnosi precedente di diabete e all’uso di DPP-4i: pazienti con diabete trattati con DPP-4i (ADCI-DPP-4i+, n=70), pazienti con diabete non trattati con DPP-4i (ADCI-DPP-4i-, n=71) e pazienti senza diabete (n=141).

I ricercatori hanno condotto analisi di regressione lineare multiple per determinare le differenze tra i gruppi nella ritenzione amiloide globale e regionale utilizzando rapporti standardizzati di valore di assorbimento calcolati dalle aree corticali. Jeong e colleghi hanno utilizzato un modello misto lineare per valutare i cambiamenti longitudinali nel punteggio del Mini-Mental State Examination.

Minore carico di amiloide nelle aree temporo-parietali nei trattati con DPP-4i

Dopo aver aggiustato per età, sesso, istruzione, stato cognitivo e stato di portatore di APOE e4, Jeong e colleghi hanno scoperto che il gruppo ADCI-DPP-4i + aveva un carico amiloideo globale più elevato rispetto al gruppo ADCI-DPP-4i – (beta = 0,075, SE = 0,024, P = 0,002) e al gruppo ADCI non diabetico (beta = 0,054, SE = 0,021, P = 0,010).

Un minore carico amiloideo regionale nelle aree temporo-parietali è stato notato nel gruppo ADCI-DPP-4i+ rispetto al gruppo ADCI-DPP-4i- e al gruppo ADCI non diabetico.

Secondo Jeong e colleghi, il gruppo ADCI-DPP-4i+ rispetto al gruppo ADCI-DPP-4i- ha dimostrato una diminuzione più lenta del punteggio del Mini-Mental State Examination (beta = 0,772, SE = 0,272, P = 0,005) e del sottopunteggio del richiamo della memoria (beta = 0,291, SE = 0,116, P = 0,012).

Dimostrata l’associazione tra farmaco e protezione cognitiva ma non il meccanismo

«Poiché i dati sequenziali sull’accumulo di ß-amiloide non erano disponibili, l’esatto meccanismo alla base dell’associazione tra l’uso di DPP-4i e il lento declino del punteggio Mini-Mental State Examination non può essere determinato in questo studio» hanno scritto Jeong e colleghi.

«Sono necessari ulteriori studi clinici randomizzati per scoprire chiaramente i meccanismi degli effetti benefici di DPP-4i rispetto alla progressione dell’AD» hanno concluso.

Jeong SH, Kim HR, Kim J, et al. Association of Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitor Use and Amyloid Burden in Diabetic Patients With AD-Related Cognitive Impairment. Neurology. 2021 Aug 11. doi: 10.1212/WNL.0000000000012534. [Epub ahead of print]

