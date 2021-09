Crolla palazzina a Tor Bella Monaca: tre feriti

Un boato e poi fiamme e devastazione in una palazzina a Tor Bella Monaca: tragedia sfiorata in una palazzina di quattro piani in via Atteone

Esplosione e conseguente incendio in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di quattro piani in via Atteone, al confine tra Torre Angela e Tor Bella Monaca a Roma. Al momento tre persone risultano ferite: il proprietario dell’appartamento, rimasto ustionato e trasportato al Sant’Eugenio, e due persone contuse che si trovavano nella casa accanto interessata dall’onda d’urto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca.

PROBABILE UNA FUGA DI GAS

Le cause dell’incendio e poi del crollo della parte di una palazzina in via Atteone a Roma sono probabilmente dovute ad una fuga di gas che ha innescato le fiamme. È quanto emerge, spiega la Dire (www.dire.it), dalle prime valutazioni dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto che hanno provveduto ad evacuare il palazzo. L’esplosione si sarebbe verificata alle 7.40 circa, nell’appartemento al quarto e ultimo piano.

I VIGILI DEL FUOCO: “NESSUN DISPERSO”

I Vigili del fuoco, terminata l’ispezione, hanno escluso la presenza di persone al di sotto delle macerie della parte di palazzina crollaTa di via Atteone a Tor Bella Monaca a Roma. I Vigili del fuoco sono al lavoro ora per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area coinvolta.