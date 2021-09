Call of Duty: Vanguard arriva il 5 novembre 2021

Call of Duty: Vanguard debutterà con una massiccia offerta multigiocatore mettendo a disposizione fin dal primo giorno 20 mappe, 16 delle quali progettate per il gameplay classico. Preparati a un’azione travolgente in puro stile Call of Duty e combatti in scenari sempre diversi, dimostrando di avere la stoffa per diventare uno dei primi operatori delle forze speciali della storia.

Sledgehammer Games promette frenetici combattimenti tattici in prima persona e rinnova l’offerta con molti nuovi modi di giocare. Queste novità includono un Armaiolo avanzato e un sistema Calibro che rende le ambientazioni ancora più coinvolgenti e reattive, a cui si aggiunge un’evoluzione dell’apprezzata modalità Scontro 2v2, vista per la prima volta in Modern Warfare, denominata Collina dei campioni. In questa nuova variante ti aspettano intense sparatorie ravvicinate in cui otto team di piccole dimensioni competono in una serie di testa a testa all’ultimo sangue.