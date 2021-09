Arriva “Vanquish”, il nuovo album di Danilo Gemma

In uscita l’album Vanquish di Danilo Gemma: dal 17 settembre il disco sarà disponibile online sulle piattaforme streaming

L’album Vanquish nasce dall’ispirazione di poter sconfiggere i propri avversari attraverso quelle caratteristiche emozionali presenti nei brani che compongono questo album: dalla gioia alla tristezza, dalla perdita alla vittoria, dall’amore al mistero. Questi condizioni avvengono mediante la fusione tra elementi musicali classici e sonori creati per dare alla musica un tocco di modernità.

Ispirato dai grandi maestri delle colonne sonore, Danilo Gemma inizia la sua carriera musicale scrivendo musica di vario genere. Il primo approccio con la musica avviene nel 2010 suonando le tastiere. Studia in Conservatorio materie come pianoforte e composizione per musica per film con il maestro Lucio Gregoretti. Nel 2019 debutta con il suo primo album di Epic Music intitolato “Eternity”. Dal 2020 lavora con la Naucrates Music collaborando nella realizzazione di progetti musicali di genere pop-strumentale, jazz, musica classica e colonne sonore. Brano chiave dell’album Eternity è “Outrage”, trasmesso sul canale televisivo “TeenNick” – Nickelodeon’s Unfiltered; “Got Talent Espana” e “ZDF” nel documentario Geheimakte Kim Jong Un-Nordkoreas rätselhafter Führer. Ha collaborato anche con la cantante Giorgia Bardelli la quale ha prestato la sua voce nei brani “Soar Above” e “Back to You”. Nuovo capolavoro che vede una certa innovazione nella strumentazione sinfonica è l’album “Vanquish” (2021).