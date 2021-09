Venerdì 17 sciopero dei trasporti: viaggi a rischio

Venerdì 17 settembre trasporti pubblici a rischio per lo sciopero nazionale: l’agitazione è stata indetta dal sindacato Usb

Venerdì 17 settembre trasporti pubblici a rischio in tutta Italia per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb. Tra le motivazioni dell’agitazione, la nazionalizzazione dei settori e riduzione dell’orario di lavoro, l’applicazione dei contratti di primo e secondo livello per i neo assunti e salario minimo per legge, l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e la lotta a qualunque forma di discriminazione.

A Roma, spiega la Dire (www.dire.it), l’agitazione interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse), e le linee periferiche gestite da Roma Tpl e da Cotral. Il servizio sarà comunque regolare durante le fasce di garanzia: fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.