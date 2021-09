Thierry Henry volto di Puma per la linea MMQ

PUMA rilancia la sua linea MMQ, una versione premium delle classiche silhouette sportswear indossata dalla leggenda del calcio Thierry Henry

PUMA rilancia la sua linea MMQ, una versione premium delle classiche silhouette sportswear del Global Sports Brand. Una collezione sinonimo di artigianalità e qualità, indossata dalla leggenda del calcio Thierry Henry, volto della nuova campagna.

MMQ, abbreviazione di “Macht’s mit Qualität” si traduce in “Made with Quality”. Questo tema serve come ispirazione per l’abbigliamento e le sneakes all’interno della linea che inaugura una nuova era di eleganza e qualità, ispirata alla sensibilità minimalista del design scandinavo e realizzata con maestria artigianale e una costruzione superiore. I classici dello streetwear vengono reinterpretati in chiave moderna in questa nuova classic collection.

L’atemporalità della collezione MMQ si adatta perfettamente all’eredità di Thierry Henry. La leggenda del calcio francese è diventato uno dei primi due giocatori a essere inserito nella Hall of Fame della Premier League e il suo nome è sinonimo di fascino ed eleganza spiccatamente europei. Sa fare una dichiarazione audace senza esagerazione attraverso il suo stile classico e raffinato. I materiali di alta qualità, i toni tenui e le vestibilità contemporanee utilizzati nella collezione MMQ riflettono le qualità dentro e fuori dal campo di Thierry.

“La qualità è ciò che ti piace, la qualità è ciò per cui vivi, la qualità è ciò che ti rappresenta”, ha detto Thierry Henry quando gli è stato chiesto cosa significasse per lui la qualità.

Il design dei prodotti presentano linee pulite, colori tenui e materiali raffinati per una versione premium del classico streetwear. Le sneakers sono infuse di un mix di materiali che include suede testurizzata morbida al tatto in palette colori dai toni neutri con accenti viola e arancioni. Gli stili hanno un aspetto completamente nuovo per la collezione MMQ, inclusi classici come Suede VTG, Easy Rider, Ralph Sampson, Slipstream Mid e Suede Crepe, nonché stili più recenti come Suede Mayu, Mirage Sport e Wild Rider.

L’abbigliamento è radicato nella funzionalità e onora i classici dello streetwear e dello sportswear reinterpretandoli in chiave minimalista. Hooded sweatshirts, pocket tees e sweatpants sono costruiti non per renderli diversi, ma per renderli migliori. Materiali di prima qualità, design minimal e una color palette di colori tenui permettono a tutti i capi di abbigliamento di adattarsi perfettamente a qualsiasi look.

Le immagini della campagna di Thierry Henry sono state scattate da Danny Kasirye, fotografo e regista ugandese-britannico che lavora tra Londra e New York. Recentemente ha esordito con una serie di scatti di alto profilo, con una prospettiva unica sulla fotografia di moda, animata dalla sua costante ricerca di anticonformismo e autenticità. Come fa con tutti i suoi soggetti, Danny ha chiesto a Thierry, alla fine dello shooting, di puntarsi la camera su di lui per realizzare alcuni scatti spontanei.

“È stato incredibile lavorare con Thierry, è stato davvero un professionista”, ha detto Danny. “La stessa sicurezza che ha mostrato tante volte davanti alla porta l’ha dimostrata anche sul set”.

La nuova collezione MMQ è disponibile online al sito PUMA.com, nei PUMA Store e in selezionati retailer.