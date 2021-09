In fuga dall’ingiusta pece: Dante e Craxi sul palco a Ravenna

Lo spettacolo “In fuga dall’ingiusta pece” debutta in prima nazionale il 14 settembre 2021, alle ore 21, al Teatro Almagià di Ravenna

L’ evento, dal titolo “In fuga dall’ingiusta pece”, nasce da un’idea di Gaetano Pacchi e si fonda sul testo scritto da Fausto Giunta.

Il lavoro consiste in una rievocazione in forma drammaturgica/poetica della vicenda processuale nella quale, a distanza di secoli, furono coinvolti Dante Alighieri e Bettino Craxi.

Nel suo viaggio nel regno dell’ oltretomba, Dante incontra Bettino, due personaggi accomunati dallo stesso destino.

Bettino Craxi fu, infatti, coinvolto in un processo per un reato analogo a quello contestato a Dante, all’ epoca Priore – diremmo oggi Assessore – accusato di “baratteria”, reato che si riferisce alla condotta del pubblico ufficiale che per denaro o altra utilità compia atti contrari al proprio dovere o agli interessi della cosa pubblica. Dante dunque come Bettino, anche lui esule, anche lui condannato in contumacia, anche lui convinto di essere stato un “perseguitato dalla giustizia”.

Tra loro si instaura sulla scena un contraddittorio che si fa sempre più serrato.

I due, pur dichiarandosi innocenti, si contestano reciprocamente la condotta tenuta.

Dante invita Craxi a limitare “invettive” e “sdegno”, esortandolo a pensare che se fosse stato “giudicato” al tempo suo, gli sarebbe stata inflitta la pena di morte. Craxi non subisce, ma replica.

Nessuno dei due “prevale”. Non ci sono né vinti, né vincitori.

L’evento è presentato, in forma di reading, dalla Compagnia Teatrale “Attori & Convenuti” di Firenze e dalla Associazione Culturale “Arte e Arti”.

Dante Alighieri è interpretato da Gaetano Pacchi, Bettino Craxi da Lorenzo Gaioni.

La lettura è intervallata da brani musicali eseguiti con la fisarmonica da Franco Bonsignori.

Le scene sono firmate da Anna Chiara Capialbi e i costumi sono realizzati da Grazia Doni.

Durante il dialogo tra i due personaggi sullo sfondo emergono dalla pece e si dissolvono in essa le immagini di opere di 25 artisti che hanno risposto alla “Chiamata” lanciata dalla Associazione “Arte e Arti” e dalla Compagnia teatrale “Attori & Convenuti” a cura di Sara Bello ed Elisabetta Morici.

Cinzia Colzi è la direttrice del progetto selezionato e patrocinato dal “Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” e inserito nel cartellone ufficiale delle celebrazioni.

L’ organizzazione generale è curata da Nicola Festa.

Inizialmente lo spettacolo andrà in scena nelle tre città dantesche: in prima nazionale il 14 settembre 2021, alle ore 21, al Teatro Almagià organizzato e patrocinato dal Comune di Ravenna e dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Sarà poi ospitato il 21 settembre a Firenze e il 12 ottobre a Verona.