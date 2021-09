I T.F.V. annunciano l’album “Costretti a Sanguinare”

Uscirà la primavera del 2022 “Costretti a Sanguinare” (Sorry Mom! /Be NEXT Music), il nuovo album dei T.F.V. a quattro anni dall’ultimo lavoro in studio

E’ prevista per la primavera del 2022 l’uscita di “Costretti a Sanguinare” (Sorry Mom! /Be NEXT Music), il nuovo album dei T.F.V. a quattro anni dall’ultimo lavoro in studio “C’era una volta un sogno“.

Per questa occasione i quattro punk rockers di Reggio Emilia hanno raccolto le esperienze e le emozioni vissute in questo periodo di pandemia in 12 emozionanti tracce, in cui tema cardine sono i problemi che affliggono la società moderna e il cambiamento che ha avuto il mondo in quest’ultimo anno e mezzo, passando dalla pandemia alle sofferenze e atrocità subite in Palestina e così via.

Ad impreziosire il lavoro sarà presente un importante featuring con Anthony Mascarin della band canadese We Outspoken nel brano “Senza Confini”.

Vista l’inattività di questo periodo i T.F.V. hanno organizzato un vero e proprio crowdfounding e chi vi parteciperà verrà ricompensato con l’album e con alcuni oggetti del merchandising. Di seguito il link per sostenere la campagna.

https://www.produzionidalbasso.com/project/realizzazione-del-nuovo-album-per-la-punk-rock-band-reggiana/

Nel 2008 quattro ragazzi, Johnny, Jimmy, Alex e Gara danno vita al loro progetto musicale scegliendo come nome T.F.V. acronimo di TIME FOR VOMIT. Come fonte di ispirazione del gruppo importante citare band come Blink 182, Nofx, Sum 41, Anti-Flag e Descendents, oltre a esponenti del punk rock Italiano come i Punkreas e i Derozer.

Nel 2011 i T.F.V. incidono il loro primo album, “Disciplina Zero”, seguito da “Neuro Esplosione” registrato nel 2015. Nel 2017 la line – up cambia ed entrano a far parte dei giochi il batterista Stecco ed il chitarrista Dave.

Ecco così che comincia una serie di incredibili live come nel 2018 il Beat Fest di Empoli insieme ai Sum 41, che danno la possibilità al gruppo di accedere ad un pubblico di circa 5000 persone.

Sempre nel 2018 la band rilascia un nuovo Ep chiamato: “C’era una volta un sogno” e nell’estate del 2019 arriva un altro grande successo: i T.F.V. hanno l’onore di condividere il palco del Bay Fest di Rimini insieme a gli Offspring e hanno l’incredibile opportunità di suonare insieme ai Lagwagon e ai Satanic Surfers all’Estragon di Bologna.

Il quartetto ha inoltre condiviso negli anni il palco con Dead Kennedys, The Story So Far, Waterparks, Raw Power, Shandon, Meganoidi.