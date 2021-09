Finalmente in tour: Gaia aggiunge data a Milano

Il “Finalmente in tour” di Gaia si arricchisce con una nuova data: il 17 settembre a Milano @ Mi Manchi, Ancora – c/o Circolo Magnolia

Dopo aver girato la Penisola con il suo “Finalmente in TOUR” e aver abbracciato per la prima volta il suo pubblico incantando con la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane, si aggiunge una nuova data venerdì 17 settembre: MI MANCHI, ANCORA – @Circolo Magnolia di Segrate (MI).

GAIA, che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano, si esibirà

in un set esclusivo accompagnata da diversi ospiti, l’occasione per celebrare i successi dell’ultimo anno, presentare brani inediti e festeggiare la fine dell’estate all’interno di una delle rassegne più attese e di rilievo per la nuova scena musicale italiana.

Apertura porte: ore 16:30

Orario esibizione GAIA: TBC

Prezzo Biglietto:

Abbonamento 2 giorni – € 46,00 inclusa prevendita

Posto Unico Numerato – € 28,75 inclusa prevendita

Prevendite Autorizzate: DICE

LE ULTIME DATE

Mercoledì 15 settembre 2021| Lanciano (CH) @Parco Villa delle Rose

Venerdì 17 settembre 2021| MI MANCHI, ANCORA (MI) @Circolo Magnolia NUOVA DATA

Sabato 18 settembre 2021 | Taranto @Orfeo Summer Festival – Villa Peripato RECUPERO DEL 26.08