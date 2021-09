Emicrania: conferme di efficacia per Atogepant

Atogepant assunto per via orale si è dimostrato efficace in fase 3 nel ridurre il numero medio di giorni mensili con emicrania

Atogepant, assunto una volta al giorno per via orale ha effettivamente diminuito il numero di giorni di emicrania e cefalea nel corso di 12 settimane, secondo i risultati dello studio ADVANCE di fase 3 che sono stati pubblicati sul “New England Journal of Medicine”.

«Gli antagonisti orali del recettore CGRP (gene correlato alla calcitonina), o gepanti, sono approvati per il trattamento degli attacchi di emicrania ma non per il trattamento preventivo dell’emicrania» scrivono i ricercatori guidati da Jessica Ailani, docente di Neurologia al Georgetown University Hospital e direttrice del MedStar Georgetown Headache Center in Columbia. «Atogepant» specificano «è un antagonista del recettore CGRP a piccole molecole disponibile oralmente».

Studio randomizzato in doppio cieco con quattro bracci di trattamento

Ailani e colleghi hanno condotto uno studio di fase 3, in doppio cieco. I ricercatori hanno assegnato casualmente adulti con quattro o 14 giorni di emicrania al mese in un rapporto 1:1:1:1 ad atogepant orale una volta al giorno a una dose di 10 mg, 30 mg o 60 mg o placebo per 12 settimane.

Il cambiamento rispetto al basale nel numero medio dei giorni con emicrania al mese nel corso di 12 settimane è servito come endpoint primario. Ailani e colleghi hanno utilizzato i giorni di cefalea al mese, il calo rispetto al basale di almeno il 50% nella media di 3 mesi di giorni di emicrania al mese, la qualità della vita e i punteggi all’Activity Impairment in Migraine–Diary (AIM-D) come endpoint secondari.

I ricercatori hanno incluso 873 pazienti nell’analisi finale di efficacia (gruppo atogepant 10 mg, n = 214; 30 mg, n = 223; 60 mg, n = 222; gruppo placebo, n = 214). I partecipanti variavano dai 18 ai 73 anni (età media, 41,6 anni). La popolazione studiata comprendeva principalmente donne (88,8%) e la maggior parte era caucasica (83,4%). Il numero medio di giorni di emicrania al mese al basale variava da 7,5 a 7,9 giorni nei quattro gruppi, secondo i risultati dello studio.

Esiti positivi rispetto al placebo, più marcati al dosaggio maggiore

I ricercatori hanno riportato la più grande variazione rispetto al basale nel numero medio di giorni di emicrania nel gruppo che riceveva atogepant 60 mg (4,2 giorni), seguito da 30 mg (3,9 giorni), 10 mg (3,7 giorni) e placebo (2,5 giorni). Le differenze medie rispetto al placebo nella variazione rispetto al basale sono state di 1,2 giorni con atogepant 10 mg (95% CI, da 1,8 a 0,6), 1,4 giorni con atogepant 30 mg (95% CI, da 1,9 a 0,8) e 1,7 giorni con atogepant 60 mg (95% CI, da 2,3 a 1,2), per un valore P <0.001 per tutti i confronti con placebo.

I risultati relativi agli endpoint secondari «hanno favorito atogepant rispetto al placebo», secondo i risultati di Ailani e colleghi, ad eccezione – in base all’Activity Impairment in Migraine–Diary – del punteggio delle attività quotidiane e del punteggio di compromissione fisica per la dose di 10 mg.

Necessari più dati per stabilire la sicurezza a lungo termine

Gli eventi avversi più frequenti includevano costipazione (dal 6,9% al 7,7% a seconda delle dosi di atogepant) e nausea (dal 4,4% al 6,1% nelle varie dosi dosi). Secondo i ricercatori, gravi eventi avversi hanno incluso un caso ciascuno di asma e neurite ottica nel gruppo atogepant da 10 mg.

Ailani e colleghi hanno riconosciuto che i risultati dello studio «non possono essere generalizzati» ai pazienti con 15 o più giorni di mal di testa al mese, in quanto tali pazienti sono stati esclusi dal presente studio.

Hanno anche osservato che la durata del trattamento di 12 settimane non era sufficiente per valutare la sicurezza a lungo termine di atogepant e i suoi effetti collaterali, sebbene i risultati di uno studio di 52 settimane che sarà segnalato separatamente fossero coerenti con i dati attuali e non sono stati segnalati nuovi problemi di sicurezza.

«Atogepant orale una volta al giorno è stato efficace nel ridurre il numero di giorni di emicrania e mal di testa per un periodo di 12 settimane» concludono i ricercatori. «Sono necessarie prove sempre più prolungate per determinare l’effetto e la sicurezza dell’atogepant per la prevenzione dell’emicrania».

Bibliografia:

Ailani J, Lipton RB, Goadsby PJ, et al. Atogepant for the Preventive Treatment of Migraine. N Engl J Med. 2021;385(8):695-706. doi: 10.1056/NEJMoa2035908. PMID: 34407343.

