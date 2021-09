Too Hot To Handle: America Latina arriva su Netflix

Dal 15 settembre torna Too Hot To Handle: America Latina, il reality più sexy di Netflix. Le regole sono le stesse: niente baci, niente sesso, niente autoerotismo

Nuovi single sono pronti a sfidarsi in una gara di astinenza: arriva su Netflix Too Hot To Handle: America Latina (Jugando con Fuego: Latino). I primi tre episodi del piccantissimo reality saranno disponibili a partire dal 15 settembre. Premio in palio: un corposo montepremi di 100 mila dollari!

I 12 concorrenti iniziali, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno messi alla prova su una spiaggia paradisiaca. Se vorranno vincere dovranno mettere da parte la loro lussuria e impegnarsi nella crescita personale. Le regole sono sempre le stesse: niente baci, niente sesso, niente autoerotismo.

Ecco i nomi dei concorrenti di questa edizione:

Uomini

Nico ( Argentina)

Argentina) Dadvian (Messico)



Joel (Messico)

Israel (Messico)

Locho ( Argentina)

Argentina) Nick ( Colombia)

Colombia) Clovis (Messico)

Donne

Carolina (Messico)

Jessica (Messico)

Manuela ( Colombia)

Colombia) Zaira (Spagna)

Lilia (Messico)

Flor ( Argentina)

Argentina) Dahiana (Colombia)