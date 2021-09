The Pineapple Thief: fuori l’album “Nothing But The Truth”

The Pineapple Thief presentano il nuovo album “Nothing But The Truth” e annunciano il loro ritorno sui palchi con il video di “Our Mire”

The Pineapple Thief, band protagonista del rock sperimentale europeo, guidata dal maestro post-progressive Bruce Soord coadivato dal talento di Gavin Harrison (King Crimson) alla batteria, annunciano l’uscita multiformato per Kscope del nuovo album Nothing But The Truth il 22 ottobre 2021.

Il nuovo album è il documento fisico dello straordinario evento live on demand omonimo diretto dal videografo della band George Laycock (Blacktide Phonic/Visual), realizzato per i loro fan di tutto il mondo nell’aprile 2021, con lo scopo di sostituire in qualche modo l’imminente tour cancellato a causa della pandemia globale.

GUARDA IL TRAILER DI PRESENTAZIONE

Il primo estratto da Nothing But The Truth è il clip della performance live di “Our Mire”, brano contenuto nel loro recente studio album Versions Of The Truth.

Bruce Soord – “Ricordo che quando abbiamo scritto ‘Our Mire’ non vedevo l’ora di suonarla dal vivo. Purtroppo i live sono stati cancellati e quindi è stata una magnifica sensazione poterla suonare tutti insieme, anche se solo per quella preziosa occasione. Abbiamo raccontato come è nato questo brano nel Blu-ray in uscita. Ascoltandola adesso, mi ricordo quanto il processo sia stato collaborativo. Gavin ed io abbiamo dato vita alla canzone e lui mi ha spinto in direzioni musicali che non avrei immaginato. Con l’aggiunta delle parti di Jon e Steve, è diventata un classico della produzione TPT. Ne sono molto orgoglioso”.

Nothing But The Truth cattura The Pineapple Thief nel loro massimo splendore, interpretando canzoni del loro celebrato repertorio, incluse, per la prima volta dal vivo, canzoni da Versions Of The Truth e sarà pubblicato il 22 ottobre nei seguenti formati, con pre-ordine disponibile QUI.

Il Deluxe 4 disc hardback book e la Blu Ray Edition contengono:

DISC 1: Blu-ray (Audio – Hi-res Stereo/DTS-HD MA 5.1/Dolby Atmos)

DISC 2: DVD (Audio – Hi-res Stereo/DTS 5.1)

I dischi blu ray e DVD presentano l’intera performance più un’opzione “drumcam” dedicata a Gavin Harrison

Include 4 canzoni bonus non viste nell’evento in streaming

4 video musicali “Demons”, “Break it All”, “Versions Of The Truth” e “Driving Like Maniacs” tutti con mix Dolby atmos.

6 corti della band

Libro cartonato di 60 pagine contenente testi, foto esclusive della performance e molto altro

DISC 3: CD ONE (audio)

DISC 4: CD TWO (audio)

Doppio CD/Doppio LP gatefold su vinile (audio)

Nothing But The Truth – Tracklist

AUDIO DISC 1 (Nothing But The Truth) 1. Versions Of The Truth [05:39] 2. In Exile [04:59] 3. Warm Seas [04:00] 4. Our Mire [07:17] 5. Build A World [03:40] 6. Demons [04:33] 7. Driving Like Maniacs [03:29] 8. Someone Pull Me Out [04:00] 9. Uncovering Your Tracks [04:26] 10. Break It All [04:28] AUDIO DISC 2 (Nothing But The Truth) 1. White Mist [09:46] 2. Out Of Line [03:56] 3. Wretched Soul [05:21] 4. Far Below [04:33] 5. Threatening War [06:37] 6. The Swell [04:14] 7. The Final Thing On My Mind [09:42]