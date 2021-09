Studiare all’estero: aperte le selezioni Intercultura

Selezioni Intercultura per studiare all’estero: le iscrizioni online resteranno aperte fino al 10 novembre 2021. Già partiti 810 studenti, 300 i giovani attesi in Italia

E’ ora possibile iscriversi alle selezioni di Intercultura per i programmi all’estero e le borse di studio dell’anno scolastico 2022-23. I programmi dell’associazione, che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete ‘AFS Intercultural Programs’, sono rivolti a ragazzi nati tra il 1 luglio 2004 e il 31 agosto 2007 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Le iscrizioni potranno essere effettuate online dal sito di Intercultura, fino al 10 novembre 2021. Confermata nel bando di concorso, spiega la Dire (www.dire.it), la previsione di borse di studio, parziali o totali, messe a disposizione da Intercultura stessa o da enti partner.

“Pur con molte limitazioni, siamo ripartiti, convinti della necessità di offrire una luce di speranza ai giovani di tutto il mondo e alle persone che credono nel dialogo tra le culture” commenta Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura.

Intanto, da inizio luglio ad oggi, fanno sapere dall’associazione, 810 studenti sono già partiti per varie destinazioni, mentre oltre 300 giovani studenti di tutto il mondo sono attesi in Italia a partire dal prossimo 10 settembre e saranno accolti da una famiglia e da una scuola locali.