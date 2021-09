Previsioni meteo 12 settembre 2021: piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 12 settembre 2021: ondata di maltempo al Sud e sulle Isole maggiori, bel tempo sulle regioni del Nord

La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico vede l’Anticiclone delle Azzorre ben saldo a largo dell’Oceano Atlantico, mentre un’area di bassa pressione si è avvicinata in queste ore sulle nostre regioni centro-meridionali. Il passaggio della perturbazione associata determina in queste ore condizioni meteo instabili sulle Isole maggiori e sul Centro-Sud, mentre al settentrione il clima continua ad essere stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’inizio di settimana sarà caratterizzato da un miglioramento del tempo sulle regioni meridionali mentre al Centro-Nord continuerà la fase stabile. Il tempo non subirà variazioni fino a metà settimana, quando i modelli continuano a mostrare il cedimento dell’anticiclone e l’arrivo di una perturbazione atlantica sulle regioni centro-settentrionali.

Intanto per oggi, domenica 12 settembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile e soleggiato, maggiore addensamenti sui rilievi alpini. Al pomeriggio locali piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui rilievi alpini. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio isolate piogge sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli ovunque sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana ampi spazi di sereno in mattinata su tutta la regione; temporali attesi al pomeriggio sui settori interni, mentre altrove il tempo sarà stabile. Asciutto in serata su tutti i settori con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse con piogge su Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora instabilità con isolate piogge su Sicilia, Calabria e settori meridionali della Puglia, isolati rovesci anche nelle zone interne delle regioni peninsulari e Sardegna, asciutto altrove. In serata asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria in particolare isolate piogge al mattino sulla costa tirrenica, asciutto altrove con nuvole sparse; instabilità in aumento al pomeriggio su gran parte del territorio. Fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata.

Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.