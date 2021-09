Master sulla crescita blu sostenibile: iscrizioni aperte

Aperte fino al 7 ottobre le iscrizioni al Master sulla crescita blu sostenibile: 25 studenti potranno seguire il percorso di alta formazione giunto alla quinta edizione

Sono aperte le iscrizioni alla 5.a edizione dell’Advanced Master in Sustainable Blue Growth, organizzato congiuntamente dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e dall’Università degli Studi di Trieste (Dipartimenti di Matematica e Geoscienze, Ingegneria e Architettura). Gli aspiranti partecipanti avranno tempo fino al 7 ottobre 2021 per inviare la propria candidatura.

Anche per questa edizione verranno selezionati un massimo di 25 studenti provenienti da diversi settori, tra cui biologia, ingegneria, architettura e pianificazione urbanistica. Alla formazione contribuiscono più di 50 docenti di OGS e di UniTS, oltre ad alcuni relatori di altre università e istituzioni italiane e internazionali. Saranno previste delle borse di studio a copertura delle spese di iscrizione ed eventualmente dei costi di trasferta (in caso le lezioni si tengano in presenza), con priorità agli studenti provenienti da paesi dell’area mediterranea e balcanica. Le borse di studio verranno assegnate grazie ai contributi del Ministero dell’Università e della Ricerca e della CEI – Iniziativa Centro Europea.

Il Master è un percorso di alta formazione, internazionale e multidisciplinare, che mira a sviluppare le competenze lavorative nel settore dell’economia blu sostenibile: dalla biologia marina all’energia, dalla portualità alla pesca, dal management costiero alle politiche marittime e alla pianificazione spaziale . Si tratta di un Master di II livello ( http://bluegrowth.inogs.it/advancedmaster/introduction ) che si svolgerà in presenza, laddove i provvedimenti di prevenzione del contagio Covid-19 lo permetteranno. Rivolto a professionisti e ricercatori, il Master è svolto interamente in inglese e si svilupperà in tre sessioni intensive nei periodi di marzo, giugno e settembre 2022. Nel prossimo settembre 2021 si concluderà invece il percorso del precedente anno accademico, con l’ultima sessione di lezioni frontali e la prima sessione di discussione dei lavori finali.

Il Master rientra nel progetto Blue Skills, programma incentrato sulla formazione altamente qualificata e sulla mobilità di professioni legate all’economia “blu” con una particolare attenzione alla sostenibilità. Il progetto ha ricevuto – per primo in assoluto in Italia – il label dell’Unione per il Mediterraneo, perché risponde all’intento di affrontare in maniera congiunta la risoluzione di problemi comuni a tutta l’area e ha un impatto positivo diretto sulla vita dei cittadini, affrontando concretamente tre aree prioritarie per la crescita dei territori: istruzione superiore e ricerca, acqua e ambiente, economia e sviluppo.

Dalla prima edizione a oggi 80 studenti sono stati formati a Trieste in questo percorso di alta formazione, contribuendo a diffondere nel mondo l’eccellenza della ricerca e delle competenze sviluppate dal nostro territorio. L’iniziativa risponde alla Strategia Europea dell’Economia Blu che riconosce i mari e gli oceani come un motore per l’economia, con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita sostenibile.

