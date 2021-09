Fuori un videoclip inedito di Marianne Faithfull

Disponibile online su YouTube il videoclip inedito “Song For Nico (live @ Montreux Jazz Festival)” di Marianne Faithfull

Il Montreux Jazz Festival e BMG annunciano l’uscita di un nuovo video della splendida performance live di Marianne Faithfull che interpreta Song For Nico, durante l’edizione 2002 dell’iconico festival svizzero. Il video che contiene filmati inediti del set grezzo, carismatico e accattivante di Marianne. Il brano, che è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e di streaming e sarà contenuto nel prossimo album live “Marianne Faithfull: The Montreux Years”, è fuori per BMG.

Guarda il video ufficiale di Song for Nico (Live – Montreux Jazz Festival) QUI

L’uscita del nuovo album dal vivo di Marianne Faithfull è affiancata dallo splendido “Muddy Waters: The Montreux Years”, un vero e proprio best off live del leggendario colosso del blues, il re di Chicago Muddy Waters, con estratti dai suoi spettacolari show al festival. La stupefacente e naturale performance di Rosalie, il primo brano dell’album, è protagonista di un video nuovo di zecca, con immagini e filmati inediti e rari dell’iconica leggenda del blues.

Guarda il video ufficiale di Rosalie (Live – Montreux Jazz Festival) QUI

“Marianne Faithfull: The Montreux Years” e “Muddy Waters: The Montreux Years” costituiscono il secondo capitolo dell’acclamata serie di raccolte “The Montreux Years”. Disponibili in multiformato, i due nuovi album live full-length presentano per la prima volta le coinvolgenti performance di Marianne Faithfull e Muddy Waters allo storico festival svizzero, registrate e rimasterizzate con una qualità audio mozzafiato.

“Marianne Faithfull: The Montreux Years” include un’eccezionale selezione dai migliori e più storiche apparizioni di Marianne al Montreux Jazz Festival, manifestazione a cui ha partecipato ben cinque volte in 15 anni. L’album si apre con un’incantevole interpretazione di Madame George di Van Morrison e presenta un’elettrizzante performance di chitarra del brano Broken English, la trascinante Guilt e il rovente inno Working Class Hero di John Lennon, insieme alla toccante sensibilità di Strange Weather e molto altro.

I fan di Muddy Waters possono immergersi in un impressionante repertorio di classici del blues, dallo standard esplosivo Mannish Boy alla definizione del genere I’m Your Hoochie Coochie Man e al classico Rollin’ and Tumblin, “Muddy Waters: The Montreux Years” presenta rare registrazioni di alcune delle canzoni più influenti della storia del blues e del rock’n’roll, tutte restaurate al loro pieno splendore.