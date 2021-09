Elezioni Ordine dei Giornalisti: si vota in due modi

Il 13 e 14 ottobre e il 17 ottobre le elezioni dell’Ordine dei Giornalisti: gli iscritti potranno votare online oppure in presenza

Pubblicate le date per le elezioni dei membri del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Dopo le molte proroghe dovute alla situazione pandemica, arriva la determina del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna.

Le date saranno mercoledì 13 ottobre e giovedì 14 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 20, voto telematico, prima convocazione; domenica 17 ottobre dalle ore 10 alle ore 18, voto in presenza, prima convocazione.

Quindi, alla fine, si potrà votare sia in presenza che per via telematica. L’OdG ha anche rilasciato le “istruzioni per le votazioni telematiche ai sensi dell’art.1 c. 4 del Regolamento sul voto in modalità mista”.

Sul proprio sito, il Consiglio nazionale fa sapere che qualora sia stato raggiunto il quorum di validità dell’assemblea ma i candidati non abbiano ottenuto la maggioranza dei voti, avrà luogo la votazione di ballottaggio (nelle date di mercoledì 20 ottobre e giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 20 voto telematico, domenica 24 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 18 voto in presenza).

Nel caso in cui nella prima convocazione non sia intervenuta almeno la metà degli iscritti nei rispettivi elenchi, avrà luogo la seconda convocazione: mercoledì 20 ottobre e giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 20, voto telematico; domenica 24 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 voto in presenza.

Qualora i candidati non abbiano ottenuto la maggioranza dei voti avrà luogo il ballottaggio: mercoledì 3 novembre e giovedì 4 novembre 2021 dalle 10 alle 20 voto telematico, domenica 7 novembre dalle 10 alle 18 voto in presenza.

Le modalità di voto saranno pubblicate sul sito dell’Ordine. Un vademecum elettorale sia cartaceo che informatico che sarà a disposizione degli iscritti anche attraverso gli uffici dei consigli regionali.