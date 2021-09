Eleventy apre un nuovo negozio a New York

Eleventy apre a New York un flagship store di 400 metri quadrati in Madison Avenue 769: il negozio realizzato su due piani

Eleventy sceglie (di nuovo) gli Stati Uniti per l’opening del flagship store di 400 metri quadrati in Madison Avenue 769.

“Già dall’inizio dell’anno abbiamo registrato confortanti segnali di ripresa nel mercato americano – dove siamo presenti, oltre a New York, in Canada, Palm Beach, Greenwich – con indicatori positivi sia lato retail che wholesale. Sicuramente ha giocato un ruolo determinante l’avanzamento della campagna vaccinale, ma mi sento di affermare che il risultato è stato raggiunto grazie alla forza di una creatività e di una qualità interamente italiana, alla base delle nostre collezioni“, dichiara Marco Baldassari, fondatore Eleventy.



Il nuovo spazio si sviluppa su due piani: a quello inferiore lo showroom; al piano terra invece la boutique accoglie le collezioni uomo e donna.

Con le nuove attività il Gruppo prevede per il 2021 di poter tornare a raggiungere un fatturato intorno ai 28milioni, in netta ripresa come confermano i dati del primo semestre, con un indice export dell’80% con tassi di crescita in USA, Uk, Russia, Corea, Giappone.