Auto d’Epoca in Franciacorta al via oggi

Auto d’Epoca in Franciacorta torna oggi con la sedicesima edizione: ecco il programma del raduno di auto storiche

Negli ultimi anni i raduni per appassionati di auto d’epoca si sono moltiplicati, da nord a sud, sono state tante le passeggiate create per far sfilare grandi e piccoli bolidi del passato. La famosissima Mille Miglia, capostipite delle corse con auto storiche ha dato il via ad una passione che si è sempre più moltiplicata, spingendo anche il mercato delle auto d’epoca in salita. Tra le tante manifestazioni, degna di nota in Franciacorta è “Auto d’Epoca in Franciacorta”, nata 16 anni fa (o meglio 17, in quanto l’edizione 2020 non è stata realizzata a causa Covid)

Il 2021 è quindi un anno di ripresa anche per questo storico raduno che annovera tra le sue fila auto selezionate e una passeggiata tra le bellezze del panorama Franciacortino; vigneti, colline e Sebino si metteranno in attesa dell’evento che quest’anno coinciderà con il Franciacortando, momento di cantine aperte in Franciacorta.

Dopo la partenza dal Villa Mazzotti a Chiari, luogo ove prese il via la prima Mille Miglia, le autovetture dovranno cimentarsi in prove tecniche per arrivare alla prima sosta presso Villa Savoldi dove saranno attese per una degustazione del Brut “Pietra Luce”. Il via sarà caratterizzato da prove cronometrate e passeggiate sul lago sino ad arrivare a destinazione. Il pranzo sarà infatti presso il ristorante “Borgo Santa Giulia” di Corte Franca.