Music for Change: selezionati gli 8 finalisti

Riccardo Sinigallia , cantautore, musicista, autore e produttore di numerosi artisti come Niccolò Fabi, Max Gazzè, Mina e Celentano, Tiromancino, Luca Carboni, Coez, Motta, e tanti altri. Il suo essere artista a tutto tondo lo porta anche dietro la macchina da presa per numerosi videoclip. Rose Villain , cantante e rapper italiana, raggiunge la popolarità nel 2016, grazie al singolo disco di platino “Don Medellin” insieme al rapper Salmo e successivamente nel 2020 grazie al singolo triplo disco di platino “Chico”, con Guè Pequeno e Luce. Rose Villain è la prima artista donna a far parte parte della Machete Empire Records e la prima italiana a firmare un contratto con l’etichetta statunitense Republic Records (Ariana Grande, Limp Bizkit, Black Sabbath, Mika, Paris Hilton per citarne alcuni).

COSA SUCCEDE LA PRIMA SETTIMANA DEL PREMIO

La prima settimana di "Music for Change" vedrà gli 8 finalisti impegnati nella composizione e produzione del brano che presenteranno nella finale del 24 settembre sul Main Stage presso il Castello Svevo di Cosenza. Numerosi gli incontri dedicati alla formazione degli artisti della fase "Sound Bocs": dialogheranno con KeepOn Live e Gaianè Kevorkian si parlerà di Live Club e Festival Italiani e dell'importanza della rete per generare crescita (incontreranno anche direttori artisti di importanti festival italiani e live club come Cesare Liaci e Fulvio De Rosa); Emanuela Teodora Russo di Note legali sulla tutela del musicista e il diritto della musica; Giordana Santoro e Cesare Frignati di Smart sull'importanza della Musica come Lavoro; con Federica Torchia (Booking&Management Machete Production). Nel 2017 fonda, insieme a Hell Raton e Dj Slait, la società di management Me Next, si parlerà di pratica ed etica del management; Nicolò Zaganelli di Exploding Bands illustrerà loro com'è cambiata la comunicazione discografica da 10 anni a questa parte. Strategie digitali per l'industria Musicale; il manager e direttore artistico del Primo Maggio Roma, Massimo Bonelli di iCompany, traccerà il profilo della Musica attuale e come costruire una carriera nell'era digitale; il 18 settembre, gli ultimi due incontri della fase di formazione saranno affidati al presidente di ACEP Alessandro Angrisano "Diritti d'autore, diritti connessi o diritti di "copia privata". Differenze, a chi spettano, chi ci tutela" e Giuseppe Pipitone di TIMMUSIC "La musica nel mondo digitale: l'importanza dello streaming oggi".





La Fase Live di “Music for Change – 12th Musica contro le mafie award” si prepara ad essere un evento costruito non solo per chi potrà godere di tutto quanto in presenza, ma anche e soprattutto per “chi non c’è e non può esserci”. Un vero e proprio palinsesto Web/tv vedrà tutti gli incontri in diretta sui social ufficiali di Musica contro le mafie e di una reta di partner e sostenitori ad essi connessa. L’intero palinsesto sarà inoltre trasmesso da “Casa Sanremo TV” e sui canali ufficiali YouTube della manifestazione sarà possibile seguire in diretta h24 quello che accade nei BOCS dove gli 8 finalisti vivranno e comporranno. Music for Change si prepara ad essere uno degli eventi più attuali e pronto a costruire e rigenerarsi attraverso un perfetto equilibrio tra reale e virtuale, due mondi ormai inscindibili e destinati ad accompagnare il nostro quotidiano per il prossimo futuro.