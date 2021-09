Industria farmaceutica: Pfizer acquista Trillium

Pfizer ha stretto un accordo per acquisire Trillium Therapeutics, una società di immuno-oncologia che punta allo sviluppo clinico dei propri farmaci

Pfizer ha stretto un accordo per acquisire la canadese Trillium Therapeutics, una società di immuno-oncologia che punta allo sviluppo clinico dei propri farmaci. Le azioni di Trillium sono salite del 192% nelle contrattazioni premarket (18,13 dollari), mentre Pfier ha guadagnato il 2,8%.

Secondo i termini dell’accordo, Pfizer acquisirà tutte le azioni in circolazione di Trillium per un valore implicito di 2,26 miliardi di dollari, o 18,50 dollari per azione, in contanti.

L’acquisizione proposta rafforza la leadership di Pfizer nell’oncologia con l’aggiunta di immuno-terapie di nuova generazione per i tumori ematologici. Nel settembre 2020, Pfizer aveva investito $25M in Trillium come parte della Breakthrough Growth Initiative.

Un’altra ragione dietro la tempistica dell’acquisizione potrebbe essere la valutazione di Trillium, che non è PIù quello che era alla fine del 2020. Anche con un premio del 200% sul prezzo di chiusura delle azioni di Trillium Pfizer sta ottenendo Trillium per meno di quanto valeva lo scorso novembre e, in particolare, sta pagando molto meno della metà dei 4,9 miliardi di dollari che Gilead ha sborsato l’anno scorso per il concorrente di Trillium, Forty Seven.

Il portafoglio di Trillium comprende prodotti biologici progettati per migliorare la capacità del sistema immunitario innato dei pazienti di rilevare e distruggere le cellule tumorali. Le sue due molecole principali, TTI-622 e TTI-621, bloccano l’asse signal-regulatory protein α (SIRPα)-CD47, che sta emergendo come un checkpoint immunitario chiave nei tumori ematologici maligni.

CD47 è una proteina overespressa sulla superficie dei tumori. Questa proteina è riconosciuta da SIRP-α (Signal regulatory protein) presente sulla superficie dei macrofagi (cellule facenti parte del sistema di difesa) e il loro legame impedisce ai macrofagi di fagocitare le cellule tumorali. In vitro il blocco di CD47 con anticorpi specifici permette ai macrofagi di inglobare le cellule tumorali.

TTI-622 e TTI-621 sono proteine di fusione SIRPα-Fc nuove e potenzialmente migliori della categoria, attualmente in Fase 1b/2 di sviluppo per diverse indicazioni, con particolare attenzione alle neoplasie ematologiche.

Negli studi clinici condotti finora, TTI-622 e TTI-621 hanno dimostrato attività in monoterapia nei tumori maligni linfoidi recidivati o refrattari, compresi il linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), il linfoma periferico a cellule T (PTCL), il linfoma follicolare (FL) e altri tumori maligni linfoidi.

A partire dal 26 luglio 2021, i dati di Fase 1 per TTI-622 in 30 pazienti con risposta valutabile hanno mostrato risposte profonde e durature in pazienti pesantemente pretrattati, comprese due risposte complete (CR), una delle quali durata oltre 114 settimane, con risposte in corso.

TTI-622 e TTI-621 sono attualmente le uniche molecole mirate a CD47 che hanno dimostrato un’attività significativa come agente singolo e risposte complete in diversi tumori maligni ematologici.

Finora, gli eventi avversi (AE) riportati con TTI-622 e TTI-621 sono stati gestibili. Gli eventi avversi di grado 3 e 4 con TTI-622 sono stati rari e limitati a citopenie transitorie. In particolare, le molecole dimostrano un legame minimo con i globuli rossi e pochi casi riportati di anemia, un rischio osservato con altri approcci mirati al CD47. Ulteriori dati dovrebbero essere condivisi in una prossima conferenza medica.

“Siamo incoraggiati dai primi dati clinici per la monoterapia di TTI-622 e TTI-621 per i pazienti con tumori linfoidi pesantemente pretrattati e dall’incoraggiante attività iniziale di TTI-622 nei pazienti con mieloma multiplo. Proprio come i bloccanti di PD-1 e PD-L1 hanno dimostrato di essere immuno-terapeutici efficaci per molti tumori solidi, l’interazione SIRPα-CD47 definisce un secondo checkpoint immunitario chiave per il quale gli agenti di disturbo dovrebbero diventare un’altra importante immunoterapia per molteplici tipi di cancro, specialmente i tumori ematologici”, ha detto Chris Boshoff, Chief Development Officer, Oncology, Pfizer Global Product Development. “Utilizzando le capacità di ricerca e sviluppo globale di Pfizer, abbiamo intenzione di accelerare lo sviluppo clinico delle proteine di fusione SIRPα come potenziale nuova svolta scientifica ed esplorare combinazioni all’interno del nostro portafoglio e con innovativi farmaci di prossima generazione per i tumori ematologici”.