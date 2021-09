Fantacalcio con Blockchain: LaLiga entra in Sorare

LaLiga, una delle più importanti leghe calcistiche del mondo, lancerà i suoi NFT per il campionato 2021/2022 con il gioco di fantacalcio con blockchain di Sorare

Anche Luis Suarez e Karim Benzema insieme a quasi altri 1000 giocatori internazionali entrano nel mondo del fantacalcio con blockchain. Annunciato oggi l’ingresso della prima e seconda divisione della Liga, una delle più grandi leghe calcistiche del mondo, su Sorare, la piattaforma che permette di collezionare figurine e giocare online con i calciatori più famosi del mondo grazie alla tecnologia blockchain e agli NFT.

La partnership è un nuovo passo avanti per Sorare, che per la prima volta stringe un accordo con una delle più grandi leghe calcistiche del mondo che porta in dote alla piattaforma club di primo piano come Real Madrid, FC Barcelona e Atlético Madrid. Oggi la startup francese che conta solo in Italia 5000 giocatori attivi al mese sulla sua piattaforma, 90.000 in 160 paesi del mondo, possiede 180 club di calcio sotto licenza, compresi club globali come Liverpool FC, FC Bayern Monaco, Paris Saint-Germain FC, e Juventus FC. Sorare così sta consolidando la sua posizione come player di riferimento nel nascente spazio sportivo NFT e ha piani ambiziosi per il futuro, fra i suoi programmi quello di diventare partner di tutte le 20 maggiori leghe del mondo entro la fine del 2022.

La collaborazione con Sorare rappresenta per LaLiga, che comprende LaLiga Santander (prima divisione) e LaLiga Smartbank (seconda divisione), un segnale importante: per la prima volta la lega calcistica si muove nello spazio degli NFT, aprendosi ad un nuovo modo di intendere il gioco del calcio online. Un business che sta rapidamente prendendo piede fra appassionati di tutto il mondo – l’Italia è seconda per tempo di permanenza in piattaforma – e che solo quest’anno ha prodotto su Sorare un giro d’affari di oltre 130 milioni di dollari per la vendita di carte attraverso la tecnologia blockchain.

Le carte di Sorare sono NFT, il che significa che ogni carta è unica e la sua proprietà può essere verificata immediatamente tramite la blockchain. La combinazione della tecnologia NFT di Sorare con l’antica passione del collezionismo di figurine è la più grande novità next-gen del calcio contemporaneo. Attraverso la raccolta, il possesso e il commercio di oggetti digitali da collezione in edizione limitata, Sorare ha creato un’esperienza di gioco unica dove gli utenti possono gestire in autonomia il loro gioco, costruire connessioni nel mondo reale sempre proteggendo e controllando i loro beni in uno spazio sicuro. Finanziatori della startup anche leggende del calcio come Gerard Piqué, Antoine Griezmann e Rio Ferdinand.

Grazie a questa partnership, i fan della Liga, i collezionisti e gli appassionati del fantacalcio potranno per la prima volta scambiare e giocare liberamente con le carte digitali dei giocatori della Liga, come Antoine Griezmann dell’Atlético de Madrid, Vinícius del Real Madrid e Pedri del FC Barcelona. La missione di Sorare è di costruire “il gioco nel gioco” e di rendere disponibile ai fan la piattaforma per celebrare, condividere e possedere la loro passione calcistica.

L’esperienza di gioco di nuova generazione di Sorare aiuterà LaLiga e i suoi club ad espandere il loro marchio internazionale, raggiungendo un nuovo pubblico, compresi i cripto-entusiasti, nuovi mercati come gli Stati Uniti e l’Asia, dove Sorare è in forte crescita, e i fanta-giocatori in tutto il mondo. La partnership, inoltre, apre un nuovo flusso di entrate per LaLiga e i suoi club, creando una categoria di licenze completamente nuova: gli NFT.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha commentato: “Siamo sempre alla ricerca di mezzi innovativi per offrire ai nostri fan esperienze nuove ed emozionanti e per ampliare il fascino del più grande campionato del mondo. Questa partnership con Sorare fa esattamente questo: ci permette di raggiungere un nuovo pubblico a livello globale e dà ai fan esistenti ulteriori modi per essere coinvolti con i giocatori e i club che amano.

Sorare è attualmente il più eccitante progetto sportivo di NFT e siamo entusiasti di lavorare insieme per plasmare il futuro del fandom calcistico”.

Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare ha commentato: “Gli NFT sono il futuro del fandom sportivo globale perché permettono ai fan di riunirsi e di sentirsi parte integrante degli sport che amano. Questa partnership non è solo un segno della crescente leadership di Sorare nello spazio sportivo NFT, è un importante segnale di intenti da parte del mondo sportivo che vede la capacità unica di Sorare di collegare i fan con lo sport attraverso gli NFT. LaLiga è uno dei migliori campionati del mondo, con alcuni dei club e dei calciatori più emozionanti del pianeta. Siamo molto orgogliosi che siano diventati la nostra prima partnership in assoluto per le leghe calcistiche e non vediamo l’ora di lavorare insieme nei prossimi anni”.

Come funziona il gioco?

In Sorare, gli utenti, chiamati Manager, creano formazioni composte da 5 giocatori: un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un altro giocatore esterno.

I manager inseriscono queste formazioni in diversi tornei, ognuno con i propri requisiti di ingresso come l’età dei giocatori o la regione in cui gioca il loro club. In base alle prestazioni dei giocatori nelle partite della vita reale, tutte le formazioni inserite vengono classificate l’una contro l’altra in una classifica. Più alta è la posizione di un manager in classifica, migliori sono i premi in carte che guadagnano. Le carte sono disponibili in diverse quantità: ogni calciatore ha 100 carte rare, 10 carte super rare e una sola carta unica. I manager competono tra loro per raccogliere queste carte scarse sul Mercato di Sorare.

Statistiche

Giocatori più scambiati

Hans Vanaken: 2424 scambi

Declan Rice: 2035 scambi

Jonathan David: 1995 scambi

Le carte più scambiate

Sergio Padt 2020-21 – Raro 13/100 : 20 diversi proprietari

Ander Herrera 2020-21 – Raro 18/100 : 17 diversi proprietari

Igor de Camargo 2019 – Raro – 52/100 : 17 diversi proprietari

Carte più costose

Cristiano Ronaldo 2020-21 – Unico : 245072 EUR

Antoine Griezmann 2020-21 – Unico : 95498 EUR

Paul Pogba 2020-21 – Unico: 77441 EUR

Kylian Mbappé 2020-21 – Super Raro 10/10: 73961 EUR

I giocatori più seguiti

Kylian Mbappé: 75585 follower

Neymar: 45885 follower

Robert Lewandowski: 41824 follower

Club più seguiti

Real Madrid: 64.301 follower

Liverpool: 44.394 follower

Juventus: 32.058 follower