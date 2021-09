Elena Arvigo in scena con “Una storia al contrario”

Avamposti TeatroFestival presenta “Una storia al contrario” di Elena Arvigo in scena Cortile di Villa Vogel Firenze

Debutta in anteprima l’ 11 settembre a Firenze, nell’ambito dell’Avamposti TeatroFestival, nella suggestiva cornice del Cortile di Villa Vogel, UNA STORIA AL CONTRARIO, spettacolo teatrale a cura e con Elena Arvigo, tratto dall’omonimo romanzo di successo di Francesca De Sanctis.

Dalla carta stampata, le parole della giornalista professionista e critico teatrale, Francesca De Sanctis, prendono così vita, per la prima volta, sotto forma di studio, su un palcoscenico attraverso l’interpretazione, la voce e il corpo di Elena Arvigo, la quale si trasforma in uno strumento umanissimo per raccontare una storia di vita, di passione, di professione, e non solo.

Una vicenda personale che si fa universale, per narrare la forza di una donna che diventa portavoce di tante donne.

Dopo aver conseguito la specializzazione presso la Scuola di giornalismo, il racconto della storia privata di Francesca diviene generazionale con lo sfondo della complessa vicenda dell’Unità, il giornale fondato quasi 100 anni fa da Antonio Gramsci e che nel 2017 sospende le pubblicazioni.

La storia autobiografica, la famiglia, gli amori, i figli, la malattia, si fondono con le vicissitudini di un mestiere e una carriera da reinventare e definire ad ogni passo.

Elena Arvigo dà espressione con sensibilità alla Francesca figlia, moglie e madre che accompagna di pari passo la Francesca studentessa e poi giornalista, tra le righe e le pieghe di una storia commovente, piena di vitalità, coraggio, resistenza. Nonostante tutto.

Ogni piccola vittoria ha i suoi nonostante, ma sono proprio i nonostante di ogni storia a rendere quella storia un racconto di vita unico e straordinario.

Lo spaccato di una generazione, una testimonianza dolorosa e rassicurante, ricca di forza.

Una luce di speranza per questi tempi incerti.

INFO:

UNA STORIA AL CONTRARIO

Sabato 11 settembre 2021 ore 19:30 e ore 22

Segue INCONTRO con Francesca De Sanctis e Elena Arvigo

Avamposti TeatroFestival_ Cortile di Villa Vogel, Via delle Torri 23, Firenze

Biglietti: Posto Unico 15,50 euro

https://www.ticketone.it/event/una-storia-al-contrario-cortile-di-villa-vogel-13982761/