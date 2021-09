Apre a New York lo store IKB – Italian Kids Brands

Apre a New York “IKB – Italian Kids Brands” il primo Show Room esclusivo delle eccellenze italiane del childrenswear Made in Italy di Virginia Zingone

L’eccellenza italiana del Made in Italy per bambini alla conquista della Grande Mela. Ha aperto a New York, nel cuore di Manhattan, a ridosso del blasonato palazzo che ospita il celebre Radio City Music Hall, IKB – Italian Kids Brands di Virginia Zingone.

Uno show-room creato e voluto dall’imprenditrice che è a capo dell’International Development & Management della Zingone 1896 Srl, azienda leader nell’abbigliamento per bambini, grande interprete, e portavoce, del Made In Italy riconosciuto sia a livello nazionale che in tutto il resto del mondo.

Virginia Zingone, ormai basata da sette anni a New York, dopo aver portato la sua azienda Zingone a far parte del mercato del fashion oltreoceano, ha deciso di portare alla ribalta del mercato statunitense il gusto e lo stile unico ed inconfondibile dell’Italian Fashion for Kids, puntando su ben 11 brand che rappresentano altrettante eccellenze italiane del childrenswear.

Al 1270 di Avenue of Americas troverete le creazioni di: Aletta, Alice Pi, Attesa Maternity, Bamboon, Baby A., Diamante Blu, Frugoo, Missouri Shoes, NinnaOH, Tatanatura e, naturalmente, Zingone

Come la stessa Virginia Zingone dichiara: “Questo nuovo progetto aiuta la comunicazione e il trade fra Italia ed USA, visto il periodo che stiamo attraversando, dove i molteplici impedimenti hanno messo il commercio in sofferenza. Abbiamo avuto immediatamente un ottimo riscontro in termini di apprezzamento e visite da tutto il paese.

Il marchio Zingone è un marchio italiano riconosciuto come leader nella moda bambino sin dal 1896, con sede storica a Roma e negozi sia nella Capitale che a Cortina D’Ampezzo. Il nostro motto è ancora “Labor Vita Tua Honestas Iter Tuum”, come riportato sullo stemma di famiglia, e sarà per sempre valido.

All’interno dell’azienda Zingone sono anche stylist delle collezioni “boy” and “girl”, un collezione che mira a presentare la nostra moda italiana e il nostro “gusto e stile” per bambini in tutto il mondo, New York rappresenta il primo step di una vetrina intercontinentale”.

IKB – Italian Kids Brands di Virginia Zingone non è solo un semplice Show Room, nel senso classico del termine, ma un vero e proprio Fashion Hub for Kids, dove eleganza, qualità e sartorialità tutta italiana sono al servizio del cliente, in un ambiente estremamente raffinato e di rappresentanza, come lo stile rigorosamente Made in Italy merita.

Per una moda bambino tutta italiana, comoda, sostenibile, attenta al risparmio energetico e dell’acqua, come Zingone insegna da anni.

IKB – Italian Kids Brands Showroom

1270 Avenue of the Americas (7th Floor) New York, NY 10020

+1 917-353-5719 – info@italiankidsbrands.com

https://www.italiankidsbrands.com