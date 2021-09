Torna Bicinrosa: sui pedali contro il tumore al seno

Il 12 settembre torna Bicinrosa, l’iniziativa per sostenere la lotta contro il tumore del seno attraverso la prevenzione e i corretti stili di vita

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato in Italia con 54.976 nuove diagnosi nel 2020 in Italia. Grazie agli screening e alla sempre maggiore consapevolezza delle donne, la maggior parte dei tumori maligni mammari viene diagnosticata in fase iniziale permettendo trattamenti chirurgici conservativi e terapie più efficaci con un tasso di sopravvivenza dell’87% a 5 anni dalla diagnosi.

I numeri dell’AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica (2020) evidenziano l’importanza della prevenzione e del miglioramento degli stili di vita nella lotta contro il tumore del seno. Per sensibilizzare su questi temi torna anche quest’anno Bicinrosa, l’iniziativa della Breast Unit del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico in programma il 12 settembre a Roma.

Una ciclopedalata non competitiva giunta alla sua quinta edizione che partirà alle ore 10.30 (appuntamento alle 10) da Largo Corrado Ricci per snodarsi in un percorso di 5 km nelle vie del centro, nell’ambito della manifestazione #Vialibera di Roma Capitale, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus, Dimensione Suono Roma e ASD Ciclismo Lazio.

“Con Bicinrosa vogliamo richiamare l’attenzione delle donne sul tema della prevenzione e della cura del tumore del seno, in un momento difficile in cui, a causa della pandemia, anche la prevenzione ha subito delle conseguenze. Nel nostro Policlinico Universitario abbiamo da sempre dato la possibilità di effettuare controlli grazie all’ambulatorio open a cui si può accedere senza prenotazione, per fare gli accertamenti necessari quando c’è un sospetto di tumore del seno”, ha spiegato il prof. Vittorio Altomare, responsabile della Breast Unit e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Senologia. “Coniugare corretti stili di vita attraverso l’attività sportiva e una sana alimentazione con la prevenzione è l’obiettivo per vincere questa battaglia”, ha concluso.

Nessuno perde, tutti vincono! È lo slogan della pedalata solidale del 12 settembre 2021 a cui tutti possono aderire.

>> Per partecipare a Bicinrosa dona 10 euro con carta di credito o Paypal.

Se invece vuoi pre-iscriverti e versare il tuo contributo direttamente alla partenza, presso lo stand dell’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus, scrivi all’indirizzo amici@unicampus.it.

>> Per sostenere l’iniziativa senza iscriverti, dona l’importo che preferisci.