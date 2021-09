Soho House inaugura la nuova sede romana

Nell’autunno 2021 Soho House inaugurerà la sua nuova sede a Roma nel vivace quartiere di San Lorenzo: ecco come sarà la struttura

Nell’autunno 2021 Soho House inaugurerà la sua nuova sede a Roma nel vivace quartiere di San Lorenzo. La nuova Soho House di Roma avrà camere e appartamenti per alloggi di lunga durata e consentirà una vista panoramica sulla città dal bar all’attico, dalla terrazza e dalla piscina.

Fondata nel 1995 da Nick Jones, la Soho House si propone come casa e come luogo di ritrovo per personalità creative; una piattaforma che promuove la creatività in tutte le sue forme, dove le persone possono scambiare idea e creare connessioni. Oggi i membri e le sedi di Soho House sono presenti in tutto il mondo; Roma segna la prima inaugurazione in Italia, apertura che verrà presto seguita dalla sede milanese.

La struttura di Roma consentirà ai membri di rilassarsi, mangiare, bere e incontrarsi dalla mattina alla sera, sette giorni su sette. La Soho House è infatti accessibile esclusivamente ai suoi membri e ai loro ospiti.

La qualifica di membro locale della House consente l’accesso a quella di Roma, mentre quella di membro “Every House” permette di accedere ad ogni Soho House nel mondo. I membri avranno anche accesso esclusivo alla SH.APP (Soho House app) per connettersi agli altri membri Soho House di tutto il mondo.