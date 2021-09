Sascha Goetzel dirige per la prima volta in Italia

Il direttore viennese Sascha Goetzel per la prima volta in Italia a dirigere un’opera: Don Giovanni di Mozart al Teatro Pteruzzelli di Bari

Sarà Sascha Goetzel, per la prima volta in Italia su un podio operistico, a dirigere Don Giovanni al Teatro Petruzzelli di Bari, dal 10 al 16 settembre 2021. Lo spettacolo vanta la regia di Giorgio Ferrara e le scene dei pluripremiati Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo (premi Oscar nel 2005 per The aviator di Martin Scorsese, nel 2008 per Sweeney Todd di Tim Burton e nel 2012 per Hugo Cabret di Martin Scorsese).

“La musica di Mozart rappresenta un approccio senza tempo ai valori umanistici –commenta il direttore –Tutti i personaggi delle sue opere sono ambivalenti, indipendentemente dal loro background sociale o culturale. Tutte le domande che poniamo oggi per costruire una comunità rispettosa e pacifica, Mozart le poneva già 250 anni fa. Non era solo un genio musicale ma un visionario umanista”.

Sascha Goetzel dirigerà l’Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi, e un cast di primo piano: Giorgio Caoduro / Francesco Vultaggio (Don Giovanni), In-Sung Sim (Il Commendatore), Jessica Pratt / Martina Gresia (Donna Anna), Giovanni Sala / Diego Godoy (Don Ottavio), Ginger Costa Jackson / Paola Gardina (Donna Elvira), Pietro Spagnoli / Biagio Pizzuti (Leporello), Anna Dowsley (Zerlina), Davide Giangregorio / Alessandro Abis (Masetto).

Terminato l’impegno al Petruzzelli, il direttore austriaco sarà impegnato in due concerti al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara con la EUYO orchestra, il 19 e il 22 settembre.

BIOGRAFIA

Il direttore d’orchestra viennese Sascha Goetzel è affermato a livello mondiale sia come direttore musicale, sia come direttore d’orchestra ospite, per il suo impegno nell’esplorazione del suono e del repertorio attraverso programmi e progetti dinamici.

Durante i dieci anni in qualità di Direttore Artistico e Direttore Principale della Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, ha innalzato gli standard artistici dell’ensemble e ha ottenuto riconoscimenti internazionali con programmi unici, registrazioni di CD e molteplici tournée, oltre a partecipazioni al Festival di Salisburgo, ai BBC Proms, all’Hong Kong Arts Festival, al Teatre des Champs-Elysees, al Royal Concertgebouw e al Musikverein di Vienna, nonché al Konzerthaus.

Tra i momenti salienti della stagione 2019-20 ci sono gli inviti alla Royal Philharmonic Orchestra, la ORF Vienna Radio Symphony, i Münchner Symphoniker, la Vancouver Symphony, la Sofia Philharmonic, la tournée canadese della EUYO+NYO e l’Orchestra della Radio Rumena, nonché le produzioni di “Die Zauberflöte” con l’Opernhaus Zürich e “Le Nozze di Figaro” alla Wiener Staatsoper.

Come affermato direttore ospite internazionale, Goetzel è salito sul podio dell’Orchestra del Mariinsky, Orchestre National de France, NHK-Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonica d’Israele, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica di Helsingborg e della London Philharmonic, fra molte altre. Ha lavorato con solisti internazionali come Maxim Vengerov, Murray Perahia, Rudolf Buchbinder, Yuja Wang, Vadim Repin, Daniel Hope, Hillary Hahn e Branford Marsalis.

Stimato anche come direttore d’opera, nel 2014 ha ottenuto un grande successo nella direzione de Le Nozze di Figaro alla Wiener Staatsoper, cui hanno fatto immediatamente seguito nuove produzioni quali: Rosenkavalier; Don Giovanni; Le Nozze di Figaro; Rigoletto; La Traviata; La Bohème; Die Zauberflöte e Fledermaus. E’ stato invitato all’Opéra di Anger-Nantes, Tiroler Landestheater, Opéra de Montpellier, Opéra de Rennes, Wiener Volksoper, Tokyo Nikkikai Opera Company al Bunka Kaikan di Tokyo, e ha accompagnato Renée Fleming, Roberto Alagna, Juan Diego Florez, Thomas Hampson, Bryn Terfel, Piotr Beczala, Bo Skovhus e Ian Bostridge in gala lirici.

Oltre a lavorare regolarmente con varie orchestre giovanili, Goetzel crede nell’importanza dell’educazione musicale quale mezzo per una reciproca comprensione multiculturale dell’etica, della diversità e dell’ibridazione culturale. Sostiene attivamente progetti educativi internazionali come Music for Peace (Turchia) e El Sistema Europe (Internazionale).

Con la Borusan Istanbul Philharmonic ha registrato album pubblicati dalla Deutsche Grammophon e dalla Onyx che hanno ricevuto premi a livello internazionale: Baïka (2018), Turnage & Berlioz (2018), Tchaikovsky: Violin Concerto Rococo Variations (2017), Carmen (2016), Rimsky-Korsakov: Sheherazade (2014), Music from the Machine Age (2012), e “Sascha Goetzel dirige Respighi, Hindemith & Schmitt” (2010).

Il Maestro Goetzel è anche stato Direttore Ospite Principale dell’Orchestra Filarmonica di Kanagawa (2013-2017), dell’Orchestre Symphonique de Bretagne (2012-2015), e Direttore Principale della Sinfonia di Kuopio in Finlandia (2006-2012).