Innovazione e digitale: SMAU torna a ottobre

Le grandi aziende si preparano per il prossimo SMAU, la fiera internazionale dedicata al mondo delle imprese e degli uffici, in programma a ottobre

Le grandi aziende si preparano per il prossimo Smau, la fiera internazionale dedicata al mondo delle imprese e degli uffici. Il programma sarà ricchissimo di appuntamenti, vòlti principalmente a favorire gli incontri d’affari tra le imprese in visita e i protagonisti dell’innovazione: dalle 200 startup innovative presenti fino ai grandi player del digitale e dell’office automation.

Per il pubblico, saranno disponibili oltre 300 workshop, all’interno delle 11 Arene dislocate nel cuore della Fiera di Milano. Sul palco analisti, docenti ed esperti che quotidianamente supportano e affiancano le imprese nel loro percorso di crescita e trasformazione digitale. Al centro degli eventi, temi d’attualità come l’internazionalizzazione delle imprese, gli incentivi alle startup, il digital marketing e i social media per il business.

All’interno dello spazio espositivo e nelle numerose iniziative di networking si potranno incontrare nuovi partner per il proprio business, ma anche conoscere e testare le ultime le innovazioni provenienti aziende grandi e piccole.

In particolare, si potrà assistere ad applicazioni per la Realtà Virtuale, per la Realtà Aumentata, Soluzioni di Cloud Computing, Unified Communication e Collaboration, Soluzioni IOT, Datacenter, Sistemi di Networking, soluzioni per la Fatturazione Elettronica e i pagamenti Digitali, Big Data.

Appuntamento dal 12 ottobre a Milano: https://www.smau.it/.