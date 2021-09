Fuori Contesto duetta con Merifiore in “Follia”

Fuori Contesto online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Follia” feat. Merifiore: fuori anche il videoclip made in Salento

Prende spunto dalla rappresentazione allegorica della follia, l’omonimo singolo della band salentina Fuori Contesto feat. Merifiore, fuori in digitale (Link Spotify). Un progetto interamente made in Salento che, prendendo spunto da “L’elogio della follia” di Erasmo da Rotterdam, racconta la follia, guida per accedere alla vera sapienza, che dovrebbe accompagnare passioni, debolezze, fragilità ed errori umani, senza mai sminuire la razionalità.

“Il testo ruota attorno all’esigenza di riscoprire l’amore per sé stessi, anzitutto, e poi per gli altri – spiega la band – un potere che abbatte le pareti che separano l’uomo dai suoi simili, superando il senso di isolamento e di separazione. Sprona l’ascoltatore a prendere coscienza di sé, allontanando ogni critica irrilevante estrapolata dal giudizio altrui”.

Caratterizzato da influenze dance, il brano, con la partecipazione della cantautrice salentina Merifiore, si inserisce in un groove elettronico, tipico dei Fuori Contesto, ma con l’inserto di strumenti acustici, come l’ukulele.

Il video, disponibile su YouTube (https://youtu.be/Dd9x-2mi9q8 ), nato da un’idea del videomaker Danilo Accogli, è una rappresentazione a realtà aumentata. La narrazione esprime il superamento del senso di inquietudine e insicurezza provato dalle nostre generazioni di opliti che viene superato attraverso la creatività e l’immaginazione. Da qui l’utilizzo della tecnica del green screen e la sequenza di spostamento da computer portatile, lo strumento responsabile della riuscita del video, verso gli “schermi” animati di fantasia.

BIO – FUORI CONTESTO

Viviamo in un’epoca in cui suoni e parole, così come le azioni quotidiane, sono dettati e distorti dalla frenesia del consumismo. Fuori Contesto nasce dalla voglia di recuperare l’ordine mancato, riportare alla luce ciò che non si riesce più a vedere. Un progetto musicale che, attraverso un mix di “Bass music”, sonorità electro e testi diretti, osserva la costruzione della realtà al di là delle apparenze, racconta il mondo sommerso delle consuetudini, facendo emergere le criticità nascoste, estraendole dallo scenario, tentando di instillare il dubbio in chi ascolta. Un percorso che si alimenta e trova la sua massima espressione soprattutto nei live set.