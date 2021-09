Eau de Pochette: arrivano le borse profumate

Cliccare dunque alla voce Eau de Pochette per scoprire l’inedito sodalizio tra alta profumeria e pelletteria artigianale. Da un’intuizione di una ‘artista togata’ (che per ora sceglie di restare anonima), Coquillete Paris e Carbotti hanno dato vita a borse sensoriali ed inclusive grazie all’incontro con una fragranza. Borse profumate, insomma, per una capsule collection intitolata Eau de Pochette: P.eau pour la vie et la résilience.

Non una “mera partnership tra due brand, ma un accordo fra note di testa e di cuore – fanno sapere dalle maison come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – Le Eau de Pochette sono il segno di una riconquista per chi ha recuperato l’olfatto e un dono speciale per chi non lo ha mai perso e vuole tracciare le proprie coordinate valoriali e spaziali”.

Le borse, 100% Made in Italy in pelle di vitello palmellato e con gli interni in pelle scamosciata, la tracolla rimovibile e la tasca interna con zip sono dotate di un taschino ‘porta Travel’ già trattato con una delle fragranze Coquillete Paris e adatto a contenere il formato da 10ml dell’essenza prescelta.

Eau the Pochette: i modelli disponibili

Tre, al momento i modelli disponibili: Elena 243, Greta 245, Licia 241, che sono quelli della ‘main collection’ di Carbotti, con l’inconfondibile simbolo ottagonale che non racchiude in sé solo le iniziali e il ricordo del fondatore dell’azienda, Domenico Carbott i, ma tutto l’amore per lo spirito femminile e per l’energia vitale che lo contraddistingue. Ottagono come combinazione vincente di energia, spazio, tempo, materia, Luce, Acqua, Vento e Terra.

Le fragranze

Le fragranze scelte sono invece Sulmona, Tudor e Vesevius, tre extrait de parfum di Coquillete Paris con tre identità olfattive ben definite, create da uno dei nasi più apprezzati nel panorama della profumeria d’autore: Ros a Vaia. Sebbene ogni fragranza sia stata abbinata a un modello, è possibile “customizzare” il prodotto, scegliendo borsa (modello e dimensione) e una delle tre fragranze da abbinare. In futuro invece la rosa di fragranze e modelli potrebbe ampliarsi. L’estetica olfattiva dei clienti ipovedenti potrà, su richiesta, essere ulteriormente personalizzata con una stampa Braille del nome di chi le acquista.