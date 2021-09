L’Accademia Spettacolo Italia avvia le audizioni

L’11 settembre dalle ore 10:00, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, avranno luogo le Audizioni di Accademia Spettacolo Italia per iscriversi all’anno 2021-2022

L’11 settembre dalle ore 10:00, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, avranno luogo le Audizioni di Accademia Spettacolo Italia per iscriversi all’anno 2021-2022.

“Accademia Incontra i Big” sarà l’appuntamento del primo giorno di ogni sessione e nel corso dell’anno si alterneranno, in un’amichevole conversazione, personalità come: Giorgia, Vincenzo Incenzo, Luca Barbarossa, Emanuel Lo, Rodolfo Laganà, Marco Salvati, Ferdinando Salzano, Michele Torpedine, Gegè Telesforo, Rocco Papaleo, Stefano Fresi, e molti altri professionisti del settore pronti ad incontrare gli allievi per raccontare le esperienze che hanno arricchito la loro vita artistica.

Biografia

L’Accademia Spettacolo Italia nasce dall’iniziativa di quattro addetti ai lavori, tra i più stimati del panorama musicale italiano: Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi, Lorenzo Meinardi e Marco Lecci. L’obiettivo finale e mission dell’Accademia è formare i giovani talenti che desiderino intraprendere la carriera del professionismo musicale.