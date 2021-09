A Firenze aperitivo letterario con Francesca Cappelli

Al Circolo Aurora di Firenze il 10 settembre aperitivo letterario con Francesca Cappelli: un viaggio tra storie e leggende fiorentine

Sarà una serata dedicata alle storie e alle leggende fiorentine, quella promossa dall’associazione “Nati per scrivere” e ospitata dal Circolo Aurora di Firenze. Venerdì 10 settembre 2021, alle ore 18.30, l’artista Francesca Cappelli incontrerà il pubblico, presentando il suo nuovo romanzo “L’altra anima della città” (edito da NPS Edizioni), che ci porterà a passo per Firenze.

“L’altra anima della città”, infatti, è la storia di un’eredità, quella ricevuta da Elia, un liceale fiorentino a pochi passi dal diploma e dal futuro, che si ritrova addosso il pesante ruolo di custode dei ricordi di una città e di tutte le sue versioni, diventando una Memoria, una persona capace di viaggiare tra i mondi e conservare le storie di coloro che vi sono vissuti. Non è un’eredità facile e gli ci vorrà tempo per capirla e accettarla, tempo in cui conoscerà bizzarri personaggi, si farà amici in tutti i mondi e affronterà nemici che vogliono distruggere lo spirito aperto e tollerante di Firenze.

Il libro è anche un inno alle possibilità, alle tante varianti della vita, alle infinite opzioni che si presentano ogni giorno a ogni persona. È un invito ad abbracciarle tutte, a cogliere le occasioni, a non rinnegare le proprie scelte, a rispettare la libertà e la diversità.

La presentazione del romanzo si terrà venerdì 10 settembre, alle ore 18.30, al Circolo Aurora, in Piazza Tasso 1/1, a Firenze, realtà attenta e attiva nella promozione della cultura. Presso i locali, il pubblico potrà godersi un aperitivo, conversando con Francesca Cappelli che accompagnerà la presentazione con l’esecuzione di alcune canzoni originali, composte appositamente per l’uscita del romanzo.

Grande amante di fantasy, Francesca Cappelli crea mondi fantastici fin dall’infanzia, è anche cosplayer e musicista. Il suo canale Youtube è Edlynn.

Per rimanere aggiornati, è in rete anche l’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/274364164139184/

Biografia:

Francesca Cappelli nasce in provincia di Firenze nel 1983. È insegnante di Lettere nella scuola media. Dal 2009 a oggi i racconti di Francesca, che esplorano il fantastico in tutte le sue sfumature, sono apparsi su varie antologie, tra cui il progetto “Bestie d’Italia” (NPS Edizioni).

Nel 2015 esce il suo primo romanzo, l’urban fantasy “Il Negoziato del Numero 47“, per Lettere Animate. Si dedica anche alla musica folk, con il nome di Edlynn, e al teatro. Tra le sue passioni ci sono il gioco di ruolo e il cosplay.

Contatti:

“NPS Edizioni” è il marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”, nata da un gruppo di appassionati lettori per promuovere la cultura del libro. L’associazione cura laboratori di scrittura creativa, workshop su scrittura e editoria, letture animate, incontri con autori e rassegne letterarie.

Associazione culturale Nati per scrivere:

Piazza Diaz 10, 55041, Camaiore (LU)

Sito NPS Edizioni: https://www.npsedizioni.it/

Pagina Facebook NPS Edizioni: https://www.facebook.com/npsedizioni/