Wine Destinations Italia: a Livorno la prima edizione

Il 13 e 14 novembre al Terminal Crociere e Silos dei Magazzini del Tirrreno Livorno arriva la prima edizione di Wine Destinations Italia

Le visite in cantina ripartono e così anche le esperienze nei territori italiani più vocati all’Enoturismo. Alla sua prima edizione, Wine Destinations Italia è rivolta ad un pubblico di appassionati, di Winelovers ed operatori del settore che, dopo un periodo di assenza delle manifestazioni enologiche, vogliono tornare ad incontrare i produttori e a scoprire le esperienze da vivere in cantina.

La manifestazione è dedicata alle Destinazioni del Vino Italiane (5 Terre, Bolgheri, Suvereto, Chianti, Montalcino, Langhe, Oltrepò Pavese, Monferrato, Trento DOC ecc…). Un grande appuntamento che si svolgerà nelle giornate di Sabato 13 e Domenica 14 Novembre suddiviso in 4 fasce orarie di accesso e renderà di fatto Livorno la capitale dell’Enoturismo Italiano.

Le Wine Experience rappresenteranno l’elemento centrale dell’evento. Ogni Azienda sarà chiamata a presentare almeno 4 pacchetti relativi alle attività di visita e degustazione ma soprattutto attività che leghino l’Azienda al Territorio e che gli appassionati potranno prenotare tramite un Voucher valevole fino al 31.12.2022. In questo modo sarà possibile anticipare l’avvio della stagione 2022.

In più l’evento sarà caratterizzato da diverse attività a cominciare da una Tavola Rotonda organizzata in collaborazione con l’Avv. Marco Giuri con i protagonisti dell’Enoturismo Italiano. Vi sarà uno spazio “Stage” dove stiamo ultimando, in collaborazione con i molti partner aderenti all’iniziativa, workshop, eventi dedicati alla degustazione, alla comunicazione ed alle casistiche sul tema.

“Per noi questo rappresenta il lancio di un tipo di evento nuovo, dedicato all’Enoturismo e speriamo di potervi avere con noi.” – sostiene Carmen Licata Delegato della Scuola Europea Sommelier di Livorno organizzatrice della manifestazione.

“Un approccio nuovo al mondo del vino che integra territorio, prodotto e turismo” – continua Simone Nannipieri Resp. Dell’evento per conto della Scuola Europea Sommelier Livorno – “Un evento per presentare al mondo dei Wine Lovers e dei Tour Operator le più importanti destinazioni del vino Italiane ma soprattutto quelle meno conosciute che, attraverso i produttori presenti si riveleranno in tutto il loro fascino.”.

Ad oggi hanno confermato il loro supporto come partner dell’iniziativa l’Ass. Nazionale Le Donne del Vino, l’Ass. Nazionale Città del Vino, l’Ass. Nazionale Travel Blogger, la Banca del Vino, Vetrina Toscana, l’Ass. Dimore Storiche italiane Toscana ed altri stanno confermando la loro presenza proprio in questi giorni.

VINO, GASTRONOMIA, TURISMO, CULTURA ED ARTE. BENVENUTI ALLA 1° EDIZIONE DI WINE DESTINATIONS ITALIA

Organizzazione Scuola Europea Sommelier di Livorno. Nata dall’entusiasmo e dalla professionalità di un gruppo di appassionati Sommelier, la Delegazione si pone l’obiettivo, come recita il motto Nazionale, di “insegnare l’arte Enogastronomica in modo semplice”.

Tutte le informazioni, l’elenco aggiornato dei partner e degli espositori sono reperibili sul sito web dell’evento.

www.winedestinations.it | info@eurosommelierlivorno.it