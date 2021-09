Su Amazon Prime arriva “Birds of Paradise”

Le ballerine e il sogno Opéra di Parigi in arrivo su Amazon Prime: “Birds of Paradise” sarà disponibile per gli abbonati dal 24 settembre

Un nuovo film attende gli abbonati di Prime Video a settembre. Dal 24 del prossimo mese sarà a disposizione dei clienti della piattaforma streaming on demand BIRDS OF PARADISE, un prodotto originale Amazon. Le ambizioni di una giovane ballerina, il suo trascorso personale, il sogno chiamato Opéra di Parigi.

In Birds of Paradise Kate Sanders, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), viene dalla Virginia ed è un’aspirante ballerina talentuosa e ambiziosa con modi da maschiaccio, che, avendo un basso reddito, riceve una borsa di studio per frequentare una prestigiosa scuola di danza classica a Parigi, in Francia. All’arrivo presso la durissima scuola di fama internazionale, la sua sicurezza e forza emotiva sono messe alla prova da una bella e misteriosa compagna di corso, Marine Durand, il cui fratello (e partner di danza) si è suicidato di recente. Nonostante all’inizio il rapporto tra Kate e Marine sia conflittuale, evolverà poi in un legame competitivo carico di emozioni e minacciato da bugie, risvegli sessuali e, infine, rivelazioni emozionanti, mentre le due ragazze metteranno in gioco ogni cosa per riuscire a vincere il premio più ambito della scuola: un contratto per entrare a far parte del corpo di ballo dell’Opéra di Parigi.