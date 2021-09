Sta per arrivare Firenze FilmCorti Festival

L’8° edizione del Firenze FilmCorti Festival si terrà nel capoluogo toscano dal 22 al 25 settembre 2021: ecco il programma della manifestazione

Dal 22 al 25 settembre si terrà la 8°edizione della rassegna internazionale Firenze FilmCorti Festival, organizzata dall’Associazione Rive Gauche, appuntamento ormai imprescindibile per nuovi autori, professionisti e appassionati del mondo del cinema.

La manifestazione è nata nel 2014 con l’intento di sviluppare e diffondere la cultura cinematografica e promuovere le giovani generazioni, con particolare attenzione al cortometraggio, ai linguaggi innovativi sperimentali e ai temi sociali contemporanei.

Si svolgerà, come ormai da qualche anno, al Mad Murate Art District, all’Accademia di Belle arti di Firenze (con cui si rinnova la collaborazione tra cinema e arte tramite il Premio Cinematografico Spazio Giovani) e la Limonaia di Villa Strozzi.

Dopo la proiezione nei quattro giorni del FFF dei circa 40 cortometraggi in concorso nelle varie sezioni (Fiction, Documentari, Animazione, Film innovativi e sperimentali) selezionati dalla giura di preselezione internazionale, la giuria del Festival presieduta da Emanuela Mascherini e composta da Gianluca Arcopinto, l’attrice Roberta Caronia, il regista Vito Palmieri, la regista e autrice Elisabetta Pandimiglio, il montatore storico di Paolo Sorrentino, Cristiano Travaglioli, annuncerà i finalisti a cui farà seguito il 30 ottobre la proclamazione dei vincitori delle varie categorie e per la migliore Sceneggiatura inedita.

FFF Firenze FilmCorti Festival rientra nel programma dell’Estate Fiorentina, promossa dal Comune di Firenze

Emanuela Mascherini, sarà Presidente di Giuria del FFF per il secondo anno consecutivo. Attrice, regista e scrittrice, le sue opere come regista le sono valse, oltre alla selezione ai Nastri d’argento 2017 e 2019 e alla shortlist dei David di Donatello 2019, selezioni e premi in Festival sia nazionali che internazionali.

Gli altri componenti che assegneranno i premi sono il produttore romano Gianluca Arcopinto, che ha accompagnato all’esordio, tra gli altri, Matteo Garrone, Paolo Genovese e Vincenzo Marra;

l’attrice Roberta Caronia che si divide tra cinema e teatro e ha lavorato a fiction e film di successo quali Romanzo siciliano, Il giovane Montalbano, La Mafia uccide solo d’estate;

Il regista Vito Palmieri. Laureato in Filmologia al Dams di Bologna, viene subito apprezzato da critici e pubblico con il cortometraggio Tana libera tutti (2006), candidato nello stesso anno ai David di Donatello. Vincitore di molti premi con i suoi film, nel 2020 dirige il documentario “I nove mesi dopo” prodotto da IBC Movie e RAI Cinema.

La regista, autrice e scrittrice Elisabetta Pandimiglio che con i suoi lavori tra finzione e realtà. ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui tre menzioni speciali ai Nastri d’Argento.

Cristiano Travaglioli storico collaboratore di Paolo Sorrentino per cui ha curato il montaggio di molti suoi successi: Il divo, This Must Be The Place, La grande bellezza (Premio Montatore Europeo agli European Film Awards 2013), Youth – La giovinezza, Loro, la serie tv The Young Pope.

L’Associazione Rive Gauche – Festival, creatrice e organizzatrice del Firenze FilmCorti Festival oltre che alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze per la nascita del Concorso Spazio Giovani e con Le Murate MAD per i suoi spazi, si avvale, del patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana e del sostegno di partner privati.

Direttivo del Firenze FilmCorti Festival:

Marino Demata, professore, Presidente di Rive Gauche – Festival

Francesco Grifoni, attore, Presidente FirenzeFilmCortiFestival

MariaRosaria Perilli scrittrice e critica letteraria, Vicepresidente FirenzeFilmCortiFestival

Teresa Paoli, autrice regista e giornalista, Direzione artistica

Emanuela Mascherini regista, Presidente della Giuria

FFF Firenze FilmCorti Festival | 8° edizione

Firenze, 22 – 25 settembre 2021

MAD Murate Art District | Limonaia di Villa Strozzi | Accademia di Belle Arti

info@firenzefilmcortifestival.it