Restare Svegli è il nuovo brano di Fabio Cosimo: il singolo è in rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme digitali

RESTARE SVEGLI è il nuovo singolo di Fabio Cosimo con TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing. Il brano racconta la magia di una notte di passione con una donna appena conosciuta per caso in un bar. Il suo odore, il suo modo di muoversi, il suo corpo ed il suo modo di fare l’amore. Un sentimento così vivo ed intenso che brucia veloce come una fiamma, in una notte.

RESTARE SVEGLI è la voglia di riprovare ancora quelle stesse emozioni, di far durare questa notte magica per sempre.

Fabio Cosimo, classe ’92, si avvicina alla musica in tenera età, grazie alle influenze paterne. Nel tempo sviluppa un interesse per la musica elettronica, iniziando a sperimentare nelle prime produzioni Techno/Minimal e House. Durante il periodo universitario inizia a produrre strumentali Hip Hop e Trap, che lo portano gradualmente alla scrittura dei suoi primi testi rap, sotto il nome d’arte Jastemma.

Nel 2021 si lega all’etichetta italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing con cui pubblica il suo primo singolo DROGHE come Fabio Cosimo, iniziando così il suo nuovo percorso nel panorama indie ed electro pop.