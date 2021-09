Psoriasi: Celastrol è una molecola innovativa

La ricerca Ducray ha individuato in Celastrol una molecola biologicamente ricca di proprietà “immunitarie”, di particolare utilità nel controllo della psoriasi

L’uso di emollienti è un approccio terapeutico standard per la correzione della secchezza ed eccessiva desquamazione cutanea della placca psoriasica che può avere un ruolo anche sulla cute post lesionale, ovvero dopo la apparente remissione clinica.1 L’emolliente da lenitivo può diventare attivo quando veicola principi anti-infiammatori e immuno-modulanti specificamente diretti contro i processi patogenetici responsabili dell’insorgenza della psoriasi.2

La ricerca Ducray ha individuato in Celastrol® una molecola biologicamente ricca di proprietà “immunitarie”, di particolare utilità nel controllo della psoriasi. Celastrol® è un principio attivo, biotecnologicamente estratto da Tripterygium wilfordii, efficace nel controllo di cellule dell’infiammazione quali i linfociti e le interleuchine-Th17correlate (17A, 23A, 31), così attuali nella psoriasi.3

Celastrol® è considerato una molecola talmente innovativa e particolarmente attiva sui meccanismi d’insorgenza della psoriasi da stimolare i laboratori Ducray a promuovere un piano di sviluppo clinico di una linea completa di dermocosmetici (balsamo corpo, shampoo, concentrato, detergente), la cui finalità è garantire unitamente all’emollienza, una “naturale azione antiinfiammatoria.

Scopri Kertyol P.S.O. di Ducray: la nuova gamma per pelli secche a tendenza psoriasica

CELASTROL® SI VALORIZZA COME BALSAMO CORPO

Il balsamo corpo a base di Celastrol® è stato valutato in due studi:4 nel primo veniva utilizzato da solo, nel secondo come complemento a trattamenti topici o sistemici. Il balsamo corpo è stato utilizzato da solo in 41 soggetti con psoriasi lieve-moderata che riferivano intenso prurito (punteggio di 5,61 su scala da 0 a 10). Durante la prima settimana di applicazione, l’intensità del prurito si è ridotta del 39% e nelle 3 settimane successive di un ulteriore 21% (sempre p<0,0001). Un risultato così importante assume maggiore rilevanza, se si vanno a valutare le conseguenze legate al prurito ossia il suo impatto sulla vita quotidiana e sulla qualità di vita: anche le escoriazioni conseguenti al grattamento si sono ridotte del 90%, come pure l’interferenza sul sonno, mentre la secchezza e la desquamazione si sono ridotte del 47% e del 41% rispettivamente in una settimana.4

Ancora più rimarchevoli sono stati i risultati ottenuti dall’applicazione del balsamo in 50 pazienti già in trattamento con terapie specifiche per la psoriasi quali corticosteroidi topici, analoghi della vitamina D3, fototerapia, farmaci sistemici quali acitretina o biologici. In questi pazienti, tutti i segni e sintomi della psoriasi sono migliorati sensibilmente sin dal primo giorno di applicazione del balsamo corpo con Celastrol®, con riduzioni della secchezza e della desquamazione del 93% e del 100% del prurito in una settimana.4

È quindi evidente che i dermocosmetici a base di Celastrol® sono associabili a trattamenti tradizionali e/o innovativi per la psoriasi – come confermato dai risultati di tollerabilità, compliance e accettabilità cosmetica emersi dagli studi sopra menzionati.4 Questi dermocosmetici sono complementari nel senso pieno della parola, perché conducono al completamento terapeutico in termini di risultati.

CELASTROL® SI SUPERA NELLO SHAMPOO

Lo shampoo a base di Celastrol® è stato valutato in uno studio della durata di due mesi in 31 adulti con psoriasi lieve-moderata del capillizio per un’area compresa tra il 10% e il 50%.5 Il primo mese, definito fase di “attacco”, prevedeva l’utilizzo dello shampoo a base di Celastrol® 3 volte alla settimana, mentre nel secondo mese, cosiddetto di “mantenimento” i pazienti venivano divisi in due gruppi, uno utilizzava lo stesso shampoo al Celastrol® una volta alla settimana, un altro (gruppo controllo), passava ad uno shampoo delicato.

L’applicazione continuativa dello shampoo contente l’estratto dalla radice della pianta Tripterygium wilfordii (Celastrol®), ha determinato una significativa e rapida riduzione del prurito del 75-80% nella prima settimana e di un ulteriore 10% nella successiva, per arrivare ad una quasi completa risoluzione (-95%) entro un mese. Tale rapida ed evidente efficacia non è stata invece riscontrata nei pazienti del gruppo di controllo.

CELASTROL® SI COMPLETA NEL CONCENTRATO

Studi analoghi sono stati effettuati anche con il concentrato a base di Celastrol®, che è stato direttamente testato sulla placca psoriasica (e su una area cutanea simmetrica di controllo). L’applicazione del concentrato Celastrol®, ha determinato un significativo e clinicamente rilevante miglioranto di eritema, ispessimento, desquamazione delle lesioni, marcata riduzione del prurito associato ad un sensibile miglioramento della qualità di vita.5

Nell’equilibrio “dermo” – “cosmetico”, la composizione dei prodotti a base di Celastrol® ha mantenuto tutte le caratteristiche di gradevolezza e benessere cutaneo dati dalla cosmeceutica, come pure l’assenza di untuosità che renderebbe difficoltoso indossare indumenti subito dopo la loro applicazione.4

In tutti gli studi una così alta compliance ha contribuito alla bontà dei risultati in un’area terapeutica purtroppo caratterizzata da un’aderenza alla terapia del 50-60% in real world. Sapere che i dermocosemtici con Celastrol® sono ben accettati dai pazienti è garanzia di continuità di care, conditio sine qua non per prevenire le recidive, un ambito che sarà esplorato dai prossimi studi clinici.4

Scopri Kertyol P.S.O. di Ducray: la nuova gamma per pelli secche a tendenza psoriasica

Bibliografia essenziale

Menter A et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis. Section 3. Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapies. J Am Acad Dermatol. 2009;60(4):643-59. Elmets CA et al. Joint AAD-NPF Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapy and alternative medicine modalities for psoriasis severity measures. J Am Acad Dermatol. 202;84(2):432-70. Nguyen T et al. Effective inhibition of Th17/Th22 pathway in 2D and 3D human models of psoriasis by Celastrol enriched plant cell culture extract. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34 Suppl 6:3-9. Thouvenin MD et al. Tolerance and efficacy of a new celastrol-containing balm as adjunct care in psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34 Suppl 6:10-6. Thouvenin MD et al. Tolerance and efficacy of a new dermo-cosmetic shampoo dedicated to scalp psoriasis. Poster 1781. EADV Meeting. Madrid, October 9-13, 2019.