Pieno da 1.000 Euro con Segugio.it: il concorso è aperto

Pieno da 1.000 Euro con Segugio.it: fino al 26 settembre 2021 è possibile partecipare richiedendo sul sito un preventivo assicurativo per auto, moto o autocarro

Ripartita la nuova edizione del Concorso “Pieno da 1.000 € con Segugio.it”, l’iniziativa a premi di Segugio.it – sito leader nella comparazione di polizze e prodotti finanziari online – che consente di vincere ogni giorno 1.000 Euro in Buoni Carburante.

Partecipare al concorso è molto semplice. È sufficiente effettuare una richiesta di preventivo RC sul portale dal 30 agosto al 26 settembre e seguire alcuni veloci passaggi: fornire i dati necessari, personali e del veicolo da assicurare; salvare l’offerta della compagnia prescelta e attendere la mail con la copia del preventivo e l’esito della partecipazione al concorso. In caso di vincita, l’e-mail conterrà l’invito a confermare o aggiornare i propri dati entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione del messaggio di posta.

In palio sono previsti 28 premi del valore unitario di 1.000 € al giorno in Buoni Carburante Eni. Si tratta di voucher digitali costituiti da stringhe numeriche di 14 cifre, utilizzabili fino al 30 Giugno 2023 presso circa 3.500 Eni Station. Sarà possibile usufruire dei buoni in due diverse modalità: tramite APP gratuita Eni Live oppure in un’unica soluzione per uno o più buoni presentando i relativi codici numerici al gestore.

Segugio.it, grazie ai suoi servizi di comparazione di polizze assicurative e altri prodotti finanziari, da sempre fornisce un concreto aiuto alle famiglie consentendo di ridurre i costi e trovare sempre la migliore soluzione con il massimo risparmio. Il successo del Concorso, che si rinnova anno dopo anno, conferma l’impegno di Segugio.it non solo nel garantire la convenienza sulle polizze, ma anche di abbattere i costi del pieno del carburante, premiando ogni giorno un fortunato utente.

Per tutti i dettagli sul Concorso è consultabile la pagina dedicata e il regolamento completo.

Per maggiori informazioni è inoltre possibile scrivere a concorsosegugio@segreteriapromozioni.it o contattare il numero 06.91810473 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, festivi esclusi).