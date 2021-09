OnBeauty by Cosmoprof Worldwide al via a Bologna

La bellezza torna protagonista e in presenza: al via oggi la fiera OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, dal 9 al 13 settembre, l’industria cosmetica si ritroverà a Bologna per un primo rilancio delle attività. OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna accoglierà aziende, retailer e operatori del canale profumeria, cosmesi e hair beauty a Bologna, per riallacciare relazioni commerciali e analizzare le trasformazioni che il settore sta affrontando in questo particolare momento storico.

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna sarà il primo evento beauty in presenza, con una formula espositiva snella in cui sicurezza e business sono in primo piano: green pass e rispetto dei protocolli garantiranno agli operatori di concentrarsi esclusivamente sulla ripresa dei contatti in presenza.

La manifestazione fieristica, che beneficerà di un importante supporto del governo tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA – Agenzia, sarà, inoltre, solidale e sostenibile. Gli organizzatori e i partner uniscono le forze per eliminare gli sprechi e sostenere la collettività.

L’evento, da giovedì 9 a lunedì 13 settembre, presenterà tutti i settori dell’industria cosmetica in un’ unica fiera, ma con date di apertura differenziate per venire incontro all’esigenza degli operatori di concentrare le iniziative in un arco temporale più ristretto. Supply Chain e Retail da giovedì 9 a venerdì 10, Green & Organic da giovedì 9 a domenica 12, Beauty Salon & SPA insieme a Nail e a Professional Hair da sabato 11 a lunedì 13. Tra le numerose iniziative, il 12 settembre si terrà il convegno “Gli Stati Generali dell’Estetica e del Benessere”, al quale parteciperà anche la portavoce nazionale estetica CNA, Perlita Vallasciani.

Questo comparto, che conta oltre 150mila imprese e più di 300mila addetti, già provato dalla piaga dell’abusivismo, come sappiamo, ha molto sofferto le chiusure forzate per i rischi contagio e adesso punta alla ripartenza.

Già da tempo CNA collabora con Cosmoprof offrendo ai propri associati servizi ad hoc, e quest’anno non poteva essere da meno: rinnova la collaborazione con OnBeauty, alla sua prima edizione, mettendo a disposizione delle imprese di estetica ed acconciatura associate numerosi servizi tra i quali: pullman gratuiti da diverse regioni e biglietti di ingresso gratuiti; tour guidati della fiera per le aziende del settore estetica con visita degli espositori e la partecipazione ad iniziative seminariali di alto livello.