Motor Valley Experience: arriva il tour su Ducati

Dal 24 al 26 settembre Motor Valley Experience: il tour firmato Canossa a bordo di iconiche Ducati per vivere la straordinaria Terra dei Motori

Da due protagonisti assoluti del Made in Italy come Ducati e Canossa Events è nato il Motor Valley Experience: il tour andrà in scena dal 24 al 26 settembre per esplorare insieme ad altri appassionati Ducatisti il territorio in cui nascono i motori più performanti al mondo.

Al centro dell’esperienza on the road le performanti Multistrada V4 S, Multistrada 950 S e Monster 1200 per vivere alla massima potenza la guida sportiva, il fascino delle factory della Motor Valley e i sapori della tradizione emiliano-romagnola. Immancabile, nonché gioiello assoluto del roadtrip, sarà la rivoluzionaria Multistrada V4 S, con il suo motore ultramoderno e una tecnologia ai massimi livelli. Una creazione unica che sprigiona tutta la sua essenza dinamica grazie ai 170 cv, la ruota anteriore da 19 pollici, il cruise control adattivo d’avanguardia pura ed altamente intuitivo e dei ritmi sportivi tipici di una Ducati d’eccellenza. In totale tre nuovissimi prodotti della casa di Borgo Panigale che permetteranno agli appassionati di vivere la strada in sicurezza, senza tuttavia rinunciare all’ emblematica sportività Ducati. Un viaggio sulle due ruote avvincente in cui affronteranno le adrenaliniche curve e gli entusiasmanti saliscendi dell’Appennino modenese e dei colli bolognesi.

La Motor Valley è la Terra dei Motori, che i partecipanti scopriranno incontrando il genio creativo di Horacio Pagani durante la visita alla sua Factory e visitando il Museo Ferrari di Maranello con VIP Experience attraverso un itinerario disegnato appositamente da Canossa Events. Nella giornata di venerdì, al benvenuto in hotel, seguirà una cena gourmand per assaporare tutte le pietanze tipiche per cui la cucina modenese è rinomata nel mondo. Sabato si inizierà con un briefing tecnico, poi si partirà alla volta del museo Pagani per proseguire con il pranzo in un ristorante panoramico sulle colline modenesi. Dal primo pomeriggio fino a sera i partecipanti saranno liberi di dare sfogo a tutta la loro passione per le due ruote percorrendo il percorso panoramico tra i colli bolognesi. Dopo cena ci si rilasserà nell’hotel a 5 stelle prenotato per l’occasione. Infine, alla giornata di domenica, è riservata la parte di viaggio più adrenalinica: l’attraversamento delle montagne con sfidanti curve e tornanti. Dopo il pranzo, si proseguirà con l’esperienza VIP al Museo Ferrari e un aperitivo.

A Modena, attorno a cui si sviluppa il Motor Valley Experience, grazie ai preziosi momenti gourmand, i partecipanti assaporeranno le pietanze tipiche in un connubio ideale tra adrenalina, buona tavola e natura. Per questo motivo, il tour farà tappa nei ristoranti dei grandi chef emiliani conosciuti in tutto il mondo.

Un’occasione per tutti i biker e gli appassionati del settore delle due ruote per vivere l’eccellenza della Motor Valley, patria assoluta del motorismo italiano. Una terra dove la natura si esprime con strade tortuose e meravigliose vallate, la cucina offre prodotti culinari dai sapori inconfondibili e il genio per la meccanica crea la precisione inimitabile di motori senza tempo. Tutto questo è il Motor Valley Experience, l’esperienza driving firmata Canossa Events in collaborazione con Ducati per vivere emozioni indimenticabili.

Per maggiori informazioni sull’esperienza e per potersi iscrivere, visita la pagina: https://canossa.com/it/touring-2/motor-valley-2/