Martin Angiuli pubblica “Contraddizioni in movimento”

“Contraddizioni in movimento” è il titolo della raccolta di pensieri in libertà di Martin Angiuli, fuori per edizioni Il Raggio Verde

Si intitola “Contraddizioni in movimento” la raccolta di pensieri in libertà di Martin Angiuli, edizioni Il Raggio Verde.

«Contraddizioni in movimento. – scrive la giornalista Antonietta Fulvio – è un lungo viaggio introspettivo scavando tra i dubbi esistenziali di sempre “Chi sono? Dove vado?” al tema del viaggio, dell’inevitabile scorrere del tempo, al pantarei di eraclitea memoria perché tutto intorno a noi muta incessantemente. Spendere il proprio tempo in modo utile, amare senza pensare lasciando da parte la razionalità che finisce sempre con creare incertezza perché amore e passione sono istinto puro…intorno a questi assiomi sembra ruotare il pensiero di Martin, pensieri in libertà che viaggiano sul treno che da Brindisi lo conduce a Wiesbaden in Germania dove vive e lavora, figlio di una terra dove “la meraviglia dei colori si combina perfettamente con i sapori” ma che sa essere amara per chi è costretto ad andare via, e lasciarsi alle spalle insieme agli affetti più cari. In un crescendo di sensazioni, ricordi e considerazioni l’autore mostra quanto sia facile cadere in contraddizione quando l’identità si perde quasi risucchiata da un sistema e da una società che sgretola e stritola anima e corpo. Un corpo quello del danzatore che si insinua come filigrana tra le pagine del libro, accompagnando i pensieri con il suo movimento».

L’Autore

Martin Angiuli nasce a Brindisi, Puglia nel 92’. Inizia a danzare all’età di 6 anni presso la scuola Tersicore e all’ Accademia delle Danze. Si perfeziona al Balletto di Toscana, Firenze. Nel 2012 inizia la sua carriera da danzatore in Italia e due anni dopo si trasferisce in Germania a Dresda.Nel 2015 co-fonda ConTrust Collective. Successivamente danza in molte compagnie in Germania, Italia, Francia, Svizzera, Canada, Libano, Lussemburgo, Austria, Slovenia…

Pubblica diverse sue creazioni video in Festival e Gallerie Online. Oggi artista poliedrico lavora come danzatore, video maker/editor e coreografo e drammaturgo.

Appassionato di fotografia, viaggi, cucina, piante e lettura. Amante della vita