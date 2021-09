Le nuove sneakers Rens sono fatte con gli scarti

Le sneakers dell’azienda finlandese Rens sono fatte con gli scarti: il modello Nomad sarà per i runners contiene i resti ricavati da 21 tazze di caffè e plastica di bottiglie

Le nuove sneakers dell’azienda finlandese “Rens” hanno caratteristiche uniche e sono parte di un innovativo progetto che mira a promuovere la sostenibilità e l’economia circolare ottenendo i nuovi modelli dagli scarti e da materiale riciclato.

Il modello chiamato “Nomad” sarà destinato ai runners e ogni paio conterrà i resti ricavati da ben 21 tazze di caffè e la plastica di 6 bottiglie. Con il poliestere riciclato viene sviluppata una membrana impermeabile, che non inficia, però, la traspirazione. Il nuovo modello si asciuga, dunque, al doppio della velocità delle calzature sportive tradizionali. Le proprietà antibatteriche del caffè sono, poi, ideali anche per proteggere i piedi dai cattivi odori.

L’azienda mira a un prodotto a impatto zero sul clima, sostenibile, quindi in ogni suo aspetto, dalla produzione al packaging. Ora è in corso una campagna di crowdfunding online per finanziare il progetto.

Rens aveva già lanciato nel 2019 un altro modello di scarpe eco-friendly, destinato però a sportivi professionisti, per alte performance. Jesse Tran, cofondatore, ha dichiarato che tale esperienza, accolta positivamente, è risultata fondamentale e formativa. I feedback ottenuti sono stati infatti tenuti in considerazione per rendere le nuove scarpe ancora più competitive e ora l’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio.

Da anni, nel mercato della moda, soprattutto sportiva, il concetto di sostenibilità sta acquisendo importanza e gli esempi che lo testimoniano sono molti: Adidas, Gucci, Stella McCartney hanno ormai dimostrato di condividere tale orientamento.

La realizzazione delle scarpe dagli scarti da parte della Rens non può che far ben sperare. In un settore in forte sviluppo come quello dello sport dilettantistico ogni passo avanti è fondamentale. La corsa è già da ora annoverabile tra le più eco-friendly delle attività.

Fare in modo che lo diventi ancora di più potrebbe contribuire in modo decisivo allo scatto verso il traguardo di un futuro sostenibile.