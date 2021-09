Attacco cardiaco: stile di vita sano fa guadagnare 7 anni

Dopo un attacco cardiaco uno stile di vita sano permette di guadagnare almeno 7 anni di vita in salute secondo una nuova ricerca

L’aderenza ai consigli sullo stile di vita e ai farmaci potrebbe aggiungere sette anni di vita sana dopo un attacco cardiaco. Lo afferma uno studio presentato al Congresso ESC 2021. “La maggior parte dei pazienti con infarto nell’anno successivo rimane ad alto rischio di un secondo attacco “, ha detto l’autore dello studio, Tinka Van Trier dell’Amsterdam University Medical Centre, nei Paesi Bassi. “Il nostro studio suggerisce che migliorare sia gli stili di vita e l’uso di farmaci potrebbe abbassare questo rischio, con un guadagno in molti anni di vita senza un evento cardiovascolare”.

Lo studio INTERHEART ha precedentemente dimostrato che l’80-90% del rischio di un attacco di cuore può essere modificato gestendo fattori come il fumo, la dieta malsana, l’obesità addominale, l’attività fisica inadeguata, l’ipertensione, il diabete e i livelli elevati di lipidi nel sangue. Tale gestione consiste in due strategie principali: cambiamento dello stile di vita e farmaci.

Tuttavia, gli studi RESPONSE hanno dimostrato che i livelli adeguati di questi fattori di rischio sono raramente raggiunti dopo un infarto, anche nei programmi che mirano ad aiutare i pazienti a migliorare il loro stile di vita e ad ottimizzare i loro farmaci. Pertanto, il “rischio residuo”, cioè il rischio di un altro infarto che rimane dopo il trattamento convenzionale, è alto o molto alto in un gran numero di pazienti. Van Trier ha dichiarato: “Questo studio è stato condotto per quantificare questo rischio residuo e stimare la misura in cui potrebbe essere abbassato con una gestione ottimale”.

Lo studio ha riunito i dati di 3.230 pazienti che hanno avuto un attacco di cuore o ricevuto uno stent o un intervento di bypass. L’età media era di 61 anni e il 24% erano donne. Un anno dopo l’evento cardiaco, quasi uno su tre (30%) ha continuato a fumare, il 79% era in sovrappeso e il 45% ha riferito attività fisica insufficiente. Solo il 2% ha raggiunto gli obiettivi di trattamento per la pressione sanguigna, il colesterolo LDL (“cattivo”) e i livelli di glucosio – con il 40% con pressione alta e il 65% con colesterolo LDL alto. Tuttavia, l’uso di farmaci preventivi era comune: l’87% usava farmaci antitrombotici, l’85% prendeva farmaci per abbassare i lipidi e l’86% prendeva farmaci per abbassare la pressione sanguigna.

Utilizzando il modello SMART-REACH, i ricercatori hanno calcolato il rischio di infarto, ictus o morte per malattia cardiovascolare nel corso della vita e hanno stimato i cambiamenti negli anni di salute, cioè senza eventi cardiaci, quando lo stile di vita o i farmaci venivano modificati o ottimizzati.

Il modello incorpora i seguenti obiettivi di trattamento:

non fumare; terapia antitrombotica con due farmaci antiaggreganti; farmaci per la riduzione dei lipidi (statina ad alta intensità, ezetimibe e inibitore di PCSK9); pressione sanguigna sistolica inferiore a 120 mmHg; se diabetici, uso di GLP1-agonista e inibitore SGLT2 e glicemia controllata (HbA1c inferiore a 48 mmol/mol).

Van Trier ha spiegato: “Il modello non incorpora tutti i consigli sullo stile di vita poiché mancano i dati quantitativi per calcolare i guadagni in anni di vita sana. Ma questo non significa che le raccomandazioni di mangiare sano, mantenere un peso normale e fare regolare attività fisica siano meno importanti per ridurre il rischio”.

Il rischio medio residuo stimato per tutta la vita era 54% – significa che la metà avrebbe avuto un attacco di cuore, ictus o morire di malattie cardiovascolari a un certo punto durante la loro vita. Se il trattamento dei pazienti nello studio fosse ottimizzato per soddisfare tutti gli obiettivi del modello, il rischio medio scenderebbe al 21% (un paziente su cinque).

Van Trier ha detto: “I risultati mostrano che nonostante gli sforzi attuali per ridurre la probabilità di nuovi eventi dopo un attacco cardiaco, c’è un notevole margine di miglioramento. La nostra analisi suggerisce che il rischio di un altro evento cardiovascolare potrebbe, in media, essere dimezzato se le terapie fossero applicate o intensificate. Per i singoli pazienti, questo si tradurrebbe in un guadagno medio di 7,5 anni senza eventi”.

Fonte

Modifiable lifetime risk for recurrent major cardiovascular events: observations in a contemporary pooled cohort. ESC2021