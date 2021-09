Alzheimer Fest: i ricercatori Airalzh si raccontano

Dal 10 al 12 settembre, a Cesenatico, si terrà Alzheimer Fest: i ricercatori di Airalzh Onlus presentano i loro progetti di ricerca

Alzheimer Fest, iniziativa pensata per sensibilizzare sulle problematiche legate alla malattia di Alzheimer, è un evento che si pone l’obiettivo di coinvolgere malati, famiglie, caregiver, volontari, associazioni e medici impegnati in questo campo. L’edizione del 2021 si svolgerà dal 10 al 12 settembre a Cesenatico.

Proprio in occasione di Alzheimer Fest i ricercatori di Airalzh Onlus presenteranno i loro progetti di ricerca e la loro visione sugli sviluppi futuri in un incontro dal titolo “Malattia di Alzheimer: quale il futuro. Airalzh e i giovani ricercatori Airalzh si raccontano” previsto per sabato 11 settembre, alle ore 11:30. All’evento interverranno anche la Prof.ssa Alessandra Mocali, Presidente di Airalzh Onlus e il Prof. Alessandro Padovani, socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Airalzh.

Sempre nello stesso giorno, ma alle ore 15, si terrà un altro incontro dal titolo “Il Graal dell’Alzheimer. Ricerca e nuovi farmaci”. Per Airalzh parteciperà il Prof. Paolo Caffarra, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, che si confronterà con la Fondazione Roche. Il moderatore sarà il Prof. Marco Trabucchi, vice Presidente Alzheimer Fest che fa anche parte del Comitato Tecnico Scientifico di Airalzh.

Contemporaneamente, durante le tre giornate a Cesenatico verrà allestito anche un desk per sensibilizzare i consumatori e raccogliere fondi a favore della Ricerca. Con l’iniziativa “Non ti scordar di te” verranno proposte – a fronte di una donazione – delle piantine di Erica Calluna e distribuito materiale informativo sulla patologia e sulla ricerca che Airalzh sta svilupppando attraverso giovani ricercatori che lavorano nei vari Centri d’eccellenza di tutt’Italia.